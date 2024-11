Mikor lehet újra Valencia árvíz által sújtott részeire utazni?

Spanyolországban az elmúlt évszázad legsúlyosabb természeti katasztrófája továbbra is pusztít. Az árvizek áldozatainak száma 1973 óta nem volt ilyen magas, és továbbra is nagyon sok az eltűnt. A mentőegységek szüntelenül kutatnak emberek után a romok alatt és az elsodort járművekben. A halálos áldozatok száma egyre magasabb, és közben megérkeztek a fosztogatók is. Közben pedig felhalmozott autók, faágak, leszakadt villanyvezetékek és háztartási cikkek borítják Valencia utcáit. Spanyolországnak ez a része kedvelt turista célpont, de mit tegyenek azok, akik a környékre terveztek utazni, esetleg már lefoglalt repülőjegyük és szállásuk is van? Íme a legfrissebb információk Valencia árvíz által sújtott részeire utazók számára.

Valencia árvíz által sújtott részein a hirtelen csapadék okozott nagy bajt

Fotó: MTI/AP/Alberto Saiz / MTI/AP/Alberto Saiz

Biztonságos Valencia árvíz által sújtott részeire utazni?

Tekintettel a pusztítás mértékére és a közszolgáltatásokra nehezedő nyomásra, tanácsos lemondani a Valenciába és a környező régióba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokat. Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma frissítette a Spanyolországra vonatkozó utazási tanácsát, amely szerint:

A szélsőséges időjárás és az áradások Dél- és Kelet-Spanyolország számos területét érintik, különösen a valenciai régiót és Castilla La Manchát. Ez érintheti az utazásokat is. Ezért ellenőrizze a spanyol meteorológiai hivatal legfrissebb időjárási figyelmeztetéseit, és kövesse a helyi hatóságok utasításait.

Drámai képek a Spanyolországban pusztító árvízről

Fotó: Northfoto

A valenciai repülőtér újraindította a járatokat

A valenciai repülőteret az elmúlt napokban súlyosan megzavarta az árvíz, október 29-én elöntött a kifutópályát, és az utasoknak gyalog kellett kimenniük a repülőtérre, mivel nem tudtak más módon eljutni oda. Több repülőt Barcelona repterére irányítottak át. A helyi hatóságok azt mondták, hogy a repülőtérre vezető utak többsége mára újranyitott. Arról azonban vegyes beszámolók érkeztek, hogy tömegközlekedéssel vagy taxival mennyire könnyű eljutni a repülőtérre és onnan vissza. A valenciai repülőtér hivatalos honlapja szerint a legtöbb járat időben indul és csak néhány rövid késés van az érkezéseknél - írja az Euronews.