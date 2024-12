350 éves mézeskalács házikó várja a pihenőket

A festői Bacharach városában, Németország szívében egy igazán különleges vendégház várja a látogatókat. A Mézeskalács Vendégház, mely már 350 éve a város egyik ékessége, nemcsak a történelem iránt érdeklődők számára kínál vonzó úti célt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, varázslatos helyet keresnek, ahol elmenekülhetnek a mindennapi élet nyüzsgésétől.

A 100 négyzetméteres, félfa szerkezetű ház a Rajna mentén helyezkedik el, és a városfalra, a híres „szerelem toronyra” és a Stahleck kastélyra nyújt lenyűgöző kilátást.

Bár a ház mérete kicsi, a benne rejlő történelem és varázslat minden zugában érezhető.

Fotó: Gingerbread Guesthouse

A vendégek a földszinten közösen használják a folyosót más látogatókkal, de a két hálószobából, nappaliból álló önálló apartman tökéletes kényelmet biztosít a pihenéshez.

A ház belső terét antik bútorok és virágos díszítés teszi igazán bájossá, így minden egyes sarok igazi élményt nyújt. A vendégház akár hat ember számára is kényelmes szállást biztosít.

A kis terasz kert és a patak hangja tökéletes helyet ad a pihenésre, miközben a városfalon magasodó tornyot csodálhatjuk meg.

A torony, amely egykor Bacharach védelmi rendszerének része volt, ma a fiatalok titkos találkozóhelyeként ismert, ahol számos első csók csattant már el.

A Mézeskalács Vendégház valódi kényelmet kínál: online videószolgáltatók, könyvek, kávéfőző és szabadtéri étkezőhely is rendelkezésre áll. Házikedvenceket is szívesen fogadnak.

A vendégház nemcsak a helyszínével, hanem a vendégek véleményei alapján is kiemelkedik.

Ez a legszebb apartman, amit valaha béreltem. A nappali egy ékszerdoboz, nagyon kényelmes a családunk számára. A házigazda segítőkész és barátságos volt. Biztosan újra itt szállnék meg!

- mondta egy Connie nevű felhasználó, Wisconsinból

A legszebb ház, ahol valaha megszálltam! A hely tökéletes kiindulópont a Rajna menti városok felfedezésére. Az autóval érkező vendégek számára ingyenes parkoló is biztosított, mindössze pár lépésre a háztól.

- írta egy kanadai utazó, Alyssa nevű utazó.

A Mézeskalács Vendégház nemcsak a múlt varázsát, hanem a kényelmet és a pihenést is biztosítja azok számára, akik egy igazán különleges élményre vágynak.