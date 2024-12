A Bridgerton család gyönyörű színésznője elárulta titkait

„Számomra az utazás elengedhetetlen része a harapnivaló, egy nagyszerű zenei lejátszási lista és egy teljesen feltöltött telefon” – mondja Dynevor, megjegyezve, hogy szívesebben vezet elektromos autót.

Már van némi tapasztalata a hosszabb utakkal kapcsolatban, az egyik kedvenc kirándulása az volt, amikor a kaliforniai tengerparton felhajtott Los Angelesből egészen San Franciscóig.

Ez egy hihetetlenül szép autóút, és rengeteg nagyszerű hely van, ahol érdemes megállni útközben

– mondja a közel hét órás útról.

Dynevor legutóbbi útja vőlegényével közel sem tartott olyan sokáig, mint észak-kaliforniai utazása. Ők ketten néhány órát utaztak Santa Barbarába, hogy a Rosewood Miramar Beachen lazítsanak.

A legfontosabb esemény az volt, hogy a naplementét néztük egy koktél mellett a Miramar Beach bárban, és egy delfint láttak úszni nagyon közel a parthoz.

„Szerettünk volna minél többet pihenni, ezért eltöltöttünk egy kis időt a tengerparton.”

A színésznő hozzáteszi, hogy mindketten csodálatos masszázsban részesültek, ő pedig egy hihetetlen arckezeléssel zárta az utat.

Phoebe Dynevor

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A Bridgerton család a Julia Quinn-regények alapján készülő kosztümös sorozat,nmelyet a Netflix sugároz. A népszerű sorozat folytatásában, a harmadik évadban Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) szerelme volt a középpontban. A barátokból lett szerelmesek története visszahozta a második évadban hiányzó erotikát, azonban egy váratlan szál is történt.

A sorozatban Colin egyik húga, Francesca (Hannah Dodd) is férjhez ment John Stirlinghez (Victor Alli), azonban hatalmas fordulat következett be, ugyanis nem Johnba, hanem annak unokahúgába, Michaelába fog beleszeretni. A regény szerint John halála után unokafivérébe, Michaelbe szeret bele, azonban a készítők alaposan átírták a történetet, amire az írónő is reagált.

Sok Bridgerton-rajongó fejezte ki a meglepetését, illetve a csalódását a harmadik évad végén történt csavarral kapcsolatban: hogy Michael Stirling, akivel Francesca szerelembe esik a Rossz korban, ezúttal Michaela lesz.

Amikor Jess Brownell először megkeresett azzal, hogy Michael karaktere legyen inkább Michaela a sorozatban, úgy voltam vele, hogy több információra van szükségem, mielőtt beleegyezem - kezdte Julia Quinn.