5 családi program, ha kimozdulnánk otthonról az ünnepek alatt

Magyarország első és eddig legnagyobb, egész évben üzemelő trambulin parkja december 24-25 kivételével egész évben várja az érdeklődőket trambulinokkal, kosárpalánkokkal, valamint mászófallal és szivacsmedencékkel. A több mint 3000 négyzetméteren elterülő budai trambulin parkban összesen 16 pálya található így korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt, miközben az időjárás miatt sem kell aggódnunk, ugyanis mindegyik pálya esetében beltéri helyszín van.

Csupa kaland - családi élménypark

A Székesfehérváron és Fóton található élményparkok a megszokott kültéri kalandparkokkal ellentétben szintén beltéren találhatóak, 2 különböző tematikájú Nerf szivacslövő pályával és 2 Jusski! élőszereplős interaktív szabadulószobával várják az érdeklődőket, ráadásul a játékterük lehetőséget biztosít beltéri gyerekprogramhoz, családok, baráti társaságok, vagy akár nagyobb létszámú iskolai és munkahelyi közösségek számára is szülinapi party, csapatépítés, vagy vetélkedő lebonyolításához is. Ha pedig unjuk a szivacsharcot a szabadulószobák közül is kiválaszthatjuk a kedvünkre valót.

Állatkerti látogatás

Országszerte rengeteg állatkert várja a látogatókat még a karácsonyi ünnepnapokon is, köztük a Fővárosi Állatkert és Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatparkja is a Sosto Zoo is.