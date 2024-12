Ezeket vigyük magunkkal, ha hideg helyre utazunk

Sokan a téli szezonban is aktívan utazgatnak, bár izgalmas lehet, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyaralóknak fel kell készülniük a hideg időjárásra. Akár sítúrát, wellnessezést vagy ünnepi kiruccanást tervez, a megfelelő ruhák becsomagolása elengedhetetlen a kényelmes utazáshoz - írja a Mirror.

Hugo Snell, a Scott Dunn luxusüdülési szolgáltató síspecialistája megosztotta, hogy mit visz magával egy hideg utazáshoz.

A szakértő szerint létfontosságú a ruharétegek átgondolása. Snell azt tanácsolja, hogy pakolja be a ruháit úgy, hogy a rétegezést tartsa szem előtt. Először is az aláöltözőre gondoljon, amely nedvességelvezető rétegként működik. Ez magában foglalja a fehérneműt, a mellényeket és a leggingseket is. Lehetőleg kerülje a pamutot, mert az megtartja a nedvességet.

A középső réteg legyen a szigetelőréteg, például gyapjú pulóver, hőszigetelt kabát vagy nadrág.

„Végül a külső rétegnek védenie kell a szél, hó vagy eső ellen is. Ehhez válasszon víz- vagy szélálló GORE-TEX vagy hasonló anyagokból készült kabátot és vízálló nadrágot vagy sínadrágot. Csomagoljon be mellé sálat, sapkát kesztyűt.

Annak ellenére azonban, hogy havas úti cél felé tart, fontos észben tartani, hogy bőrét továbbra is védenie kell.

Snell azt tanácsolja: „Gondoskodjon arról, hogy védje bőrét a széltől, a hidegtől és a naptól is, legalább 30 faktoros hidratálókrémmel. Keressen olyan fényvédőt, amely mind az UVA, mind az UVB sugarak ellen véd, mivel nem minden fényvédő véd ellenük egyformán.

Sok utazó megfeledkezik arról, hogy a hideg éghajlaton is magas az UV-sugárzás, és elfelejtik védeni bőrüket a napsugárzástól.

Képünk illusztráció.

Fotó: AFP/Phill Magakoe / AFP/Phill Magakoe

"Használjon tartós, időjárásálló bőröndöt vagy hátizsákot, hogy megvédje holmiját a hótól és a jégtől, de semmiképp se olyat, aminek kereke van - ajánlotta. Majd hozzátette, hogy a vízálló csizmák elengedhetetlenek a hideg úti célokhoz.

„Ezenkívül jobb tapadást biztosítanak csúszós felületeken, csökkentve ezzel a sérülések kockázatát a szabadtéri tevékenységek során. Emellett ellenőrizze az aktuális és előre jelzett időjárást különböző napokon és időpontokban, az utazás előtt. Ez segít abban, hogy tiszta képet kapjon a tipikus időjárásról és a várható hőmérsékletekről, valamint tisztában legyen az esetleges változásokkal is.”