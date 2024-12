Kertje különbözteti meg a többitől ezt a skót kastélyt

A Lauriston kastély Skóciában, Edinburgh városának északi részén található, és különleges történelmi és kulturális jelentőséggel bír. Az épület és a hozzá tartozó kert gazdag múltra tekint vissza, és ma múzeumként és rendezvényhelyszínként működik.

A kastély a 16. században épült, és az eredeti épületet az évszázadok során többször átépítették. Az 1820-as években George Washington Browne, neves építész skót baronial stílusban alakította át, amely romantikus, várkastély-szerű megjelenést kölcsönzött neki.

Fotó: X/LisaStewart

A kastély parkjában található egy gyönyörű japánkert, amelyet 2002-ben alakítottak ki. A kert harmóniát és nyugalmat áraszt, és népszerű a látogatók körében.

A Lauriston kastély belseje számos viktoriánus és edwardiánus bútorral, porcelánnal, festményekkel és könyvekkel van berendezve. Az belső terek bepillantást nyújtanak abba, hogyan éltek a 20. század elején a jómódú emberek.



Fotó: Getty Images

A kastély egy dombtetőn található, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Firth of Forth torkolatára. Ez különösen naplementekor lenyűgöző látvány.

A kastély egész évben különféle eseményeknek ad otthont, például műhelyeknek, történelmi bemutatóknak és karácsonyi rendezvényeknek. Ezek az események a hely történelmi jelentőségét és szépségét még vonzóbbá teszik.

Magyarországon, talán az ország legszebb kastélya, a Balaton partján található Festetics-kastély. Itt található Magyarország egyetlen épen maradt főúri magánkönyvtára is. A palota ma már hihetetlenül sokféle funkciót tölt be, többek között koncertek, nyári színház és kiállítások állandó helyszíne, ahol a régi korok pompáját a kastélyt körülvevő park és az ott található épületek is méltóan képviselik.

Korábban már írtunk még különleges hazai kastélyokról, a fertődi Esterházy-kastély az Esterházy család fő rezidenciája volt, és ma is Magyarország egyik legnagyobb és legpompásabb kastélya, amit felújítottak.

A fertődi kastély átfogó rekonstrukciója 2001-ben kezdődött el. Az elmúlt két évtizedben megújult a kápolna, a díszudvar, a kastélypark, a díszudvari homlokzatok és korszerűsítették az alapinfrastruktúrát. A kastélypark és a nyugati kastélykert sétányán kívül, fejlesztették a múzeumi szekciót és a hercegi lakosztályokat is. Kastélyszálló, barokk víztorony és fogadótér is létesült és többek között a díszudvar, a bábszínház, a marionettszínház a kiskastély, az egykori jószágkormányzói épület és a belső udvar is visszanyerte régi pompáját.