A karácsonyi árusok egyedi portékáikkal elhozzák az ünnepi varázst

A karácsonyi hangulat megteremtésében nagy szerepe van a karácsonyi vásárok látogatásának, hiszen a forralt bor, karácsonyi fűszerek, illatok és mesebeli színes tárgyak varázslatos atmoszférája nemcsak az ünnepi készülődést segíti, hanem közösségi élményt is kínál. A vásárok ünnepi fényei, illatai és dallamai mellett eltöltött idő a barátokkal és családdal lehetőséget ad a lassításra miközben észrevétlenül magával ragad minket a karácsony varázslatos hangulata. Az adventi vásárokon a karácsonyi árusok a legszínesebb és legvarázslatosabb részei az ünnepi időszaknak, tradicionális portékáik mellett számos újító és izgalmas tárgyat megtalálhatunk.

A karácsonyi árusok asztalainál számos kellemes benyomás vár ránk, az illatok, színek és ízek kavalkádja biztosan előcsalogatja mindenkiből a kellemes karácsonyi emlékeket.

Fotó: Toldi Nikolett– Origo

Karácsonyi árusok portékái, amivel találkozhatunk idén a vásárban:

különleges kézzel készített termékek: kovácsoltvas dekorációk és használati tárgyak, tűzzománc ékszerek, sapkák és sálak, festmények, drótból készült dekorációk, varrott és horgolt dekorációk

karácsonyfadíszek: régi gyerekkori emlékeket felidéző retro hangulatú és modern témákat is feldolgozó karácsonyfa díszek

egyedi hűtőmágnesek kerámiából, üvegből, fából

varázslatos illatok kavalkádja: szárított gyümölcsökből és fűszerekből készült illatos füzérek, füstölők, illóolajok, gyertyák, szappanok

hagyományos magyar és ünnepi ízek kavalkádja: forralt bor, puncs, kürtőskalács, töltött káposzta, mézeskalács, sült kolbász és hurka, sajtválogatások, palacsinta

ajándékötletek a gyermekek számára: kézzel készített fejlesztő és szórakoztató játékok, mesekönyvek, ölelgetnivaló mesefigurák

A vásárban egyedi és személyre szabott meglepetéseket választhatunk magunknak és a szeretteinknek.

Fotó: Toldi Nikolett– Origo

Az árusok nagy része családi vállalkozásként jelent meg a vásáron, voltak anya-lánya és nagypapa-unoka párosok is az eladók között, de akadt olyan is, ahol a nagynéni árulta az ékszereket, miközben a keresztlánya otthon készítette a következő napokra a pultokra szánt szebbnél-szebb csodákat. Az egyik áruse elmesélte nekünk, hogy a bódé egész dekorációját a család gyermekei készítették együtt és egyben ez egy hangulatos családi program is volt számukra.

Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy az árusok milyen régóta vesznek részt vásárokon, és a válaszadók között volt olyan is aki azt mondta, hogy már közel negyven éve árul kézzel készített termékeket különböző vásárokon.

A vásáron az árusokkal beszélgetve megkérdeztük, melyek a legnépszerűbb termékek idén, és egyöntetű válaszként mindannyian azt mondták, hogy a karácsonyfadíszek és az ékszerek a legkeresettebbek.

A karácsonyfadíszek között különböző anyagokkal találkoztunk: voltak, aki varrással, horgolással, kerámiával vagy éppen tűzzománc technikával készítették el saját terméküket.