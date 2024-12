Mexikóban nyílik meg a világ első luxusvidámparkja

A parkbon belül összesen 23 látnivaló lesz, köztük hullámvasutak is, valamint különböző forgó játékok is. Ide tartozik a családbarát Floresta Drop, valamint a forgó Vista Wheel és a Carousel of Colors. A Dark Boat Ride Eternity és a Splash Canyon spinning Cup pedig a vízi túrák szerelmeseinek kedveznek majd ahogy az Enchanted River is - számolt be a The Sun.

A legjobb kilátás azonban a SkyDream Parks felvonójáról látható, amely felülről körbejárja az egész parkot.

Lesz azonban többféle hullámvasút is. A Tecuani Beast lesz az első kettős indítású hullámvasút Latin-Amerikában, amely nagyjából 104 km/órás sebességgel is képes száguldani. Megnyílik az Ashara: Goddess of Fire, Speed ​​of Light és az Izari's Flight is, amelyek mind egy "családi hullámvasutak" lesznek.

Fotó: Northfoto

Emellett lesz vízi témájú LUDÕ vacsoraműsor a Cirque du Soleil előadásaival. A kör "akváriumban" a vendégek étkezhetnek, miközben figyelik az akrobatákat mutatványaival teli tűzdelt showt.

Mindezek mellett még 25 "világszínvonalú" étterem is lesz, köztük a Mexican Taco és az American Golden Grill.

Fotó: Northfoto

Más éttermekben pizzák, tenger gyümölcsei és poké bowlok is kaphatók, míg a trópusi Kahili bárban koktélok fogyaszthatók.

Körülbelül 16 ajándékbolt, butik és snack bolt is várja majd a látogatókat a vidámparkban.

A vidámpark saját szállodája pedig - a BON Park Hotel - már megnyílt, és a vendégek már foglalhatnak is szállást, hogy bepillantást nyerhessenek a parkba még a megnyitás előtt. A szobák típusa az egy- és két hálószobás lakosztályoktól - amelyek közül az utóbbiak saját merülőmedencével rendelkeznek - a két hálószobás tetőtéri lakosztályig minden megtalálható.

Fotó: Northfoto

Chávez Iván, a Grupo Vidanta ügyvezető alelnöke szerint a park „újradefiniálja, milyen lehet egy vidámpark a világ első generációs luxuscélpontjaként”.

A Blooloopnak elmondta : „A VidantaWorld BON új, globális mércét állít fel az élményszerű szórakoztatás terén.

„Az iparág vezető látnokaival való együttműködésünk biztosítja, hogy a VidantaWorld BON nemcsak korosztálytól függetlenül minden vendéget lenyűgöz majd, hanem a világ egyik legikonikusabb úti céljává is válik.”