Magyarország mellett van a síelők eldorádója, ahol szinte megfordult a klímaváltozás

A síeléshez három dologra van szükség: hóra, hóra, és hóra – parafrazáljuk a Montecuccolinak tulajdonított mondást, hozzátéve, hogy persze pár apróság is kell még ezek mellé, úgymint sílécek, hosszú lejtők vagy sífutásra alkalmas terepek, a téli sportot kiszolgáló infrastruktúra, no és persze síelni vágyók. Utóbbiakból Magyarország egyébként meglepően jó áll. S bár országunknak is vannak saját síterepei, ám Magyarország neve földrajzi adottságai révén soha nem fog az európai síközpontok főtáblájára kerülni. De alig pár óra autóútra a kontinens egyik legjobb, garantáltan hóbiztos síközpontjába juthatnak a magyar sízők is. Az Origo az ausztriai Obertauern-ben járt, ahol szinte röntgenszerű átvilágítást kapott arról, mit jelent a valóságban az a műfaj, hogy síközpont, a vendégkör összetételétől a klímaváltozás hatásain át a pályaszállásokig bezárólag.

Túlzásnak tűnik az állítás, hogy Magyarország „sínemzet”? Talán igen, de a Laurent Varant, egy svájci, a sí iparággal foglalkozó vállalat 2022-es európai elemzésben az áll, hogy állandó néhány százalékos éves növekedés mellett, már a 600.000-et közelíti a magyar hobbisíelők aránya. Belföldön azonban szezonálisan alig 400.000 sílátogatást végeznek a magyarok. Ennél jóval jelentősebb, hogy 90 százalékuk valamelyik európai síterepen csatolja magára a léceket (persze a számban benne vannak az évente egy alkalommal pályára látogatók, és azok is, akik minden téli hétvégéjüket lesiklással töltik). A külföldi síterepek közül is a legnépszerűbbek az ausztriaiak, ezeket – az utasbiztosítási adatok alapján – a síelő magyarok több mint 60 százaléka választja. Ausztria egyik leginkább hóbiztos síközpontja Obertauern

Fotó: Origo Ausztria kétségtelenül jó választás a téli sportok kedvelőinek is, elvégre hó általában akad a legtöbb síterepen (sőt, idén volt olyan 2000 méter magas hegyvidék, ahol már szeptemberben havazott), ráadásul tartósan és sportolásra alkalmas minőségben. Az ottani és más európai síterepeken a lesiklókról készülő, képeslapokra kívánkozóan látványos téli képek azonban egyre kevésbé lesznek természetesek: egy 2023-ban közzétett jelentés szerint 28 európai ország 2.234 síközpontját fenyegeti a klímaváltozás. Ha csak az „áldott” 2 Celsius fokot éri el a globális felmelegedés mértéke, 53 százalékuk, ha 4 Celsius fokot ér el a felmelegedés, 98 százalékuk nézhet szembe turisztikailag kritikus hóhiánnyal. Ehhez képest a magyar síelők körében eddig is kedvelt ausztriai Obertauern mintha fittyet hányna a nyugtalanító prognózisra, az ott élők és az oda látogatók körében is a világ legtermészetesebb dolga az, hogy novembertől áprilisig: síelésre alkalmas hó van ott. Síelők az egyik pálya felvonójának tetején, mielőtt siklani indulnának Obetauernben

Fotó: Origo Szállodából a sípályára lépni Obertauern Salzburg tartományban fekszik, Salzburgtól alig 100 km-re. Budapestről 6-7 óra alatt elérhető autóval, rövid pihenőkkel. Ausztria és egyben Európa egyik leginkább hóbiztos síközpontján közigazgatásilag két település osztozik, de ez alighanem mellékes is azoknak, akik az 1600 méterre a tengerszint felett fekvő helyszínen, az azon áthaladó út valamelyik oldalán lévő szálláshelyek egyikére érkeznek. Ezekből pedig akad bőven: Obertauern alig 200 fős település, miközben vendégágyból nagyjából 10.000 található meg ott, ráadásul mindegyik kiváló minőségű, kifejezetten vendégbarát és vendégmarasztaló hely. Többségük ráadásul úgynevezett pályaszállás, azaz a síelni vágyó vendég lényegében a bejáraton kilépve belebotlik az egyik pálya aljába az összesen 100 km hosszú pályarendszerből, de mégis egy másik, általa favorizált terepen próbálkozna, megoldható a vendégek buszos pályára szállítása is.

Látványkandalló a síközpont egyik legjobb szállodájában a Hotel Enzian-ban

Fotó: Origo Obertauern szálláshelyei kiváló gyakorlati példái annak, hogy az olyan, olykor kiüresített szlogenek, mint a vendéglátó oldaláról biztosított „rugalmasság” és „többlet-szolgáltatások” miként tölthetők meg valós tartalommal egy olyan síközpontban, melyben a szállodák jelentős része családi kézben van, ám ahol a piaci verseny mellett a síközpont működtetői közösségként tudnak együtt dolgozni a barátként tekintett vendég megelégedéséért. Ezek is kellenek a teljes síélményhez Szállásunk Obertauern egyik legjobb szállodájában volt, a Hotel Enzian-ban, ahol wellness részleg, uszoda, saját borkereskedés is található, tágas és jól felszerelt vendégszobákban laktunk, zavarba ejtően kedves, de nem tolakodó személyzeti tagokat megismerve. Azoknak, akik még nem tették le: fűthető dohányzókabin a Hotel Enzian bejáratánál

Fotó: Origo Obertauern nem olcsó, ahogy talán a síelés sem feltétlen az, de a vendég itt egyszerre kap luxust és szinte családi megbecsülést – és igény szerint mindent, ami a sífelszerelés része – a pénzért. Ebbe egyaránt beletartozik az, hogy nem pusztán a szállásközvetítő oldalakra kitalált reklámszlogen a „havas lejtőre néző szobaablak”, ahogy az is, hogy probléma nélkül megoldják, ha az előző nap magát fáradtra síelő vendég csak délben szeretné elfogyasztani reggelijét. Helyi alapokon, de globális tapasztalatokon – talán így lehetne fordítani a Hotel Enzian vezetője által működésükről megfogalmazott vezérmondatukat arról, hogy miközben egyre bővülő szállodájuk képes kiszolgálni bármilyen turistaigényt észszerű kereteken belül, egyszerre felelve meg az egyedi igénynek és a standaroknak is, megmaradt annak a családi üzletnek, melynek irányítását immár a harmadik generáció végzi.

Magas színvonalú szálláshelyek várják a síelőket a központban

Fotó: Origo Így aztán a szálláshely már nemzetközi vendégkörrel rendelkezik: belföldön és persze Magyarországon kívül Európa számos országából, de Izraelből, sőt, Los Angelesből is fogadtak már vendéget. A szállodai vendégek arányában tavaly először 50 százalék fölé nőtt a külföldieké, idén pedig ez a tendencia folytatódik – árulták el kérdésünkre. S hogy hol étkeznek a leginkább a szálloda három étterme közül a vendégek? A japán, mexikói, illetve az osztrák étterem közül a mexikói a legnépszerűbb – a másik kettő is remek, ám az ausztriai konyhát sok vendég inkább máshol próbálja ki ausztriai tartózkodása során, az Enzianban pedig olyat fogyaszt, amit máshol nem talál. Hóláncos munkagép hóeltakarításhoz: Obertauern "csillaghajói" közül több is naponta dolgozik a városban

Fotó: Origo A Hotel Enzianban, illetve Obertauern más szálláshelyein sem kell meglepődni azon, ha telt háznál bábeli a hangzavar, melyből gyakran kihallani magyar szavakat, akár a személyzet köréből is. Sőt, azon sem, ha például egy síelni vágyó vendég profi oktató segítségét venné igénybe a helyszínen, és a szálloda Obertauern egyik legtöbb vendéget fogadó, síoktatóját, egy magyar fiatalembert ajánlana neki – de mindezekről egy későbbi cikkünkben részletesebben írunk. Lapozzon a következő oldalra!

