Megnyílt a világ legmeredekebb felvonója Svájcban

Az út mindössze négy percet vesz igénybe, és 775 méter szintkülönbséget tesz meg egy közel 1194 méter hosszú pályán. A felvonó kabinok egy 11 méter hosszú karon lógnak, hogy könnyen megbirkózzanak a meredek emelkedőkkel, és akár 85 utas befogadására is alkalmasak. A kamerák és szenzorok által folyamatosan figyelt felvonó akár személyzet nélkül is képes működni - számolt be az Euronews.

Az első kocsi december 13-án, pénteken este indult fel a kötélpályán a hivatalos megnyitó ünnepségen, és december 14-én, szombaton kezdte fogadni a törzsutasokat.

Az új felvonó a „Schilthornbahn 20XX” projekt része, amely egy három szakaszból álló új útvonal megépítését foglalja magában. Végül Stechelbergből és Mürrenből fog közlekedni Birgon keresztül egészen a Schilthornig, így a jelenlegi menetidő 32 percről körülbelül 18 percre csökken.

Fotó: AFP/Roberto Moiola

A svájci hegy „Piz Gloria” éttermét az 1969-es James Bond-film, Az Őfelsége titkosszolgálatáról tette híressé.

Ez a panoráma étterem a Schilthorn csúcsán található, és 360 fokos kilátást nyújt több mint 200 másik hegycsúcsra. Ha jók a látási viszonyok, még a Montblanc is látható.

Konrad Wolf berni építész tervezte, és azt állítja, hogy ez a világ első forgó étterme.

A neve Ian Fleming 1963-as azonos című regényéből származik , amely Ernst Stavro Blofeld búvóhelyeként szolgál a hegy tetején. A film készítői az éttermet részben késznek találták, és az 1969-es film forgatásáért cserébe hozzájárultak az építkezés befejezéséhez.

A világ legmeredekebb felvonójával egy időben megnyílt egy új kötélpálya is Mürren és Birg között. Az utolsó szakasz Birgtől a Schilthornig várhatóan 2025 márciusában nyílik majd meg, a teljes projekt 2026 tavaszán/nyarán történő befejezésével. Ez a felső szakasz a projekt miatt október közepe óta le van zárva.

A világ egyik legrégebbi felvonója pedig már több mint 110 éves, ami szintén szerepet kapott egy James Bond-filmben. A Sugarloaf Cable Car egy kötélpályarendszer Rio de Janeiróban, Brazíliában. Az első része a Praia Vermelha és a Morro da Urca partszakaszok (nagyjából 220 méteren) között halad, ahonnan a második a 396 méter magas Sugarloaf-hegy csúcsára emelkedik.