Erre nagyon figyeljen, ha Törökországba utazik

A brit külügyminisztérium frissítette a Törökországgal kapcsolatos utazási tanácsadó oldalának „Biztonság és védelem” szekcióját, amelyben a hamisított alkoholra vonatkozó információkat emelték ki. Az oldal szerint:

Többen meghaltak, vagy súlyos betegséget szenvedtek el Isztambulban, Törökországban, miután illegálisan előállított helyi szeszeket és hamisított márkás alkoholos italokat fogyasztottak.

A turisták számára a következő óvintézkedéseket ajánlják:

Csak engedéllyel rendelkező italboltokból vásároljanak alkoholos italokat.

Csak engedéllyel rendelkező bárokban és szállodákban fogyasszanak italokat.

Kerüljék az otthon készített alkoholos italokat.

Ellenőrizzék, hogy a palackok pecsétjei sértetlenek-e.

Vizsgálják meg a címkék nyomtatási minőségét és helyesírását.

Ha kétségeik merülnek fel, kérjenek tanácsot az utazásszervezőjüktől vagy a török hatóságoktól.

Azonnal forduljanak orvoshoz, ha ők vagy utastársaik rosszul lesznek alkohol fogyasztása után.

A figyelmeztetés egy közelmúltbeli incidensre reagál, amely során Isztambulban hamisított alkohol fogyasztása miatt 17 ember meghalt, és több tucatnyian kórházba kerültek. A hatóságok több ezer liter illegális alkoholt foglaltak le a város szupermarketjeiből.

A hamisított alkohol hatalmas problémát jelent

Törökország Kereskedelmi Minisztériumának adatai szerint tavaly 7 386 liternyi hamisított alkoholt foglaltak le az országban. További 22 embernél hamisított miatti alkoholmérgezés tüneteit diagnosztizálták, és jelenleg is kórházi kezelés alatt állnak.

A külügyminisztérium tanácsadó oldalán figyelmeztetnek arra is, hogy legyenek óvatosak idegenekkel, akik pénzváltást, éttermi vagy szórakozóhelyi látogatást ajánlanak. Hangsúlyozzák, hogy az idegenek által kínált italokat és ételeket akár droggal is szennyezhetik.

Nagyon veszélyes tud lenni a pancsolt szesz.

Fotó: New Scientist

Arra is figyelmeztetnek, hogy a látogatók csak regisztrált taxikba szálljanak be, és jegyezzék fel a rendszámot.

Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy két dán és egy amerikai férfi is meghalt egy éjszakai bulit követően Vang Viengben, egy laoszi turistavárosban, ahol a gyanú szerint pancsolt alkoholt fogyasztottak. A 28 éves brit nő, Simone White halálát november 21-én jelentették be. Majd arról érkezett információ, hogy az egyik fiatal ausztrál nő is meghalt, egy másik pedig válságos állapotban van a kórházban, november 22-ére azonban hatra nőtt a mérgezés halálos áldozatainak száma.