Robin Hood lecsapott a turistákra Rómában

A tiltakozók egy történelmi római negyedet vettek célba, ahol egyre több a turista, akik rövid távú bérleményekben, például az Airbnb-ben laknak. A római Trastevere negyed szűk utcáiról és régi házairól ismert. A Robin Hood aktivistái most leragasztották a kulcsosdobozokat hogy a turisták ne juthassanak be a szállásukra - számolt be a Mirror.

Az anonim csoport körülbelül 80 kulcstartó dobozt ragasztott be az éjszaka folyamán, és Robin Hood kalapját ábrázoló matricákat is hagytak maguk után.

„Szabotáljuk az igazságtalan társadalom tüneteit. Az otthon alapvető jog, nem egy aranytojást tojó tyúk. A bérleti díjak emelkednek, és egyre több helyi nem képes ezt megfizetni" – áll az aktivisták közleményében a The Telegraph szerint.

Fotó: Unplash

A kampányhoz most a környéken lakókat is felszólítják. Az aktivisták hozzátették, hogy a helyi lakosokat elkényszerülne hagyni a bérelt ingatlanjaikat, csak hogy a bérbeadók pénzt kereshessenek abból a 30 millió turistából és zarándokokból, akik jövőre a jubileumra – a Vatikán által szervezett szent események különleges évére – a fővárosba látogatnak.

Trasteverében 45 százalékkal kevesebb helyi lakos van a 10 évvel ezelőttihez képest, ami miatt az aktivisták azt állították, hogy "a turizmus vidámparkká változtatta a kerületet".

Mint arról már korábban beszámoltunk Firenze nem rég egy 10 pontos tervet készített a turisták megfékezésére. A városháza közleménye szerint Firenze polgármestere, Sara Funaro és kabinetje jóváhagyott egy 10 pontos tervet, amely tartalmazza bizonyos dolgok kitiltását a város történelmi központjából - számolt be a Mirror.

Megtiltják, hogy épületeken helyezzenek el kulcstartó dobozokat (ez az Airbnb lakásoknál bevett szokás, amit tulajdonosok használnak arra, hogy kulcsokat hagyjanak a vendégeknek), illetve azt is, hogy az idegenvezetők hangszórókat használjanak az utcán.

A közelmúltban a helyiek itt azzal tiltakoztak, hogy piros X-eket helyeztek el a kulcstartó dobozok fölé, kifejezve csalódottságukat amiatt, hogy a lenyűgöző városközpont ikonikus palotáival és szűk utcáival a rövid távú nyaralóbérlés központjává változott, kiszorítva a lakókat és a helyi vállalkozásokat.