Ezekbe a városokba gyorsabb eljutni busszal, mint repülővel

A BusBud utazási weboldal létrehozott egy táblázatot, amely megmutatja az utasoknak, hogy egyes Európai városokba sokkal kényelmesebben és gyorsabb oda lehet érni, ha a buszos közlekedést választjuk a repülő helyett. Az oldal mindemellett a busz- és repülőjegy árakat is megvizsgálta, összehasonlította, ami alapján az is kiderült, hogy ezzel a módszerrel még pénzt is spórolhatnak azok, akik nem a légi közlekedést választják.

Ha az Egyesült Királyság városai közt szeretnénk utazni Londonból indulva, akkor semmiképp ne a repülést válasszuk, ugyanis akkor Manchesterbe 4 óra 12 perc alatt érünk oda, míg busszal ez az idő csak 3 óra 55 percet vesz igénybe. Sőt, a buszjegy csak 9 fontba, tehát 4400 forintba kerül, ezzel szemben pedig a repülőért átlagosan 231 fontot (114 ezer forint) kérnek el a különböző légitársaságok.

A BusBud szerint a Dublin Donega útvonal is azok az utak közé tartozik, amely során a busszal való utazás gyorsabb és olcsóbb lehet. Egy busz út a két ír város között 3 óra 15 perces a menetidő, ez repülővel akár 4 óra is lehet.

Amszterdam és Brüsszel is hasonló jellemzőkkel bír. A busz út 2 óra 45 perc és 7 font (3400 forint), a repülés pedig 4 óra 20 perc és 466 font, azaz 231 ezer forint.

Fotó: Shutterstock/ Milos Momcilovic

Másik két európai nagyváros útvonala közötti hasonló menetidőkre számíthatunk, ha a buszutat választjuk. Münchenből Innsbruckba eljutni repülővel 6 óra lenne, de busszal ez alig több mint két óra.

A BusBud elemzése Tallinnra és Helsinkire is kiterjedt, ahova 27 fontért busszal 2 óra alatt lehet eljutni, míg ugyanez az út repülővel 3 óra 15 percig tartanak és a repülőjegy ára tízszerese a buszjegyének.

A két portugál nagyváros Lisszabon és Porto közötti buszos utazás ugyan rá került a BusBud listájára, de a repülő út csak pár perccel hosszabb, mintha busszal indulnánk neki.

Eközben München és Prága között a busszal az út 4 óra 30 percet vesz igénybe és a jegy 21 fontba (10 ezer forint) kerül. Ugyan a repülő út csak 11 perccel hosszabb, mint buszra szállva megtenni ezt az utat, a repülőjegy közel 171 fontot kell fizetni, tehát 84 ezer forintot. - írja a DailyMail.