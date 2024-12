A világ legrégebbi vasútállomásán megállt az idő

A világ legrégebbi fennmaradt vasútállomását Manchesterben a The Landmark Trust csodálatos szállássá alakította, és most nyaralóként is bérelhető.

A vasút történetet egészen 1830-as évek hajnalára nyúlik vissza, az I. fokozatú műemlék épület volt az első erre a célra épített helyközi személyvasúti végállomás. Akkoriban hozták létre, amikor a vonatozás sokkal magával ragadóbb – és gyakran megbízhatóbb – volt, mint manapság - számolt be a The Sun. A bútorok is igazán korhűek. Fotó: The Sun A gyönyörű épületbe lépve valóban olyan érzésünk lehet mintha visszarepültünk volna az időben. Mindent gondosan felújítottak a szomszédos Tudományos és Ipari Múzeummal együttműködve, ezáltal egy elegáns és fenntartható szállást varázsoltak belőle, ahol akár nyolc ember is kényelmesen elfér. A berendezés igazán korhű maradt, vannak ugyanis például régi perontáblák, jelzőtáblák, régi várópadok, utazási plakátok és még a fejünk feletti csomagtartók is, amelyeket a kis végállomás bezárásakor megmentettek. Rengeteg akadálymentesítési szolgáltatás is rendelkezésre áll, mint például a teljesen akadálymentesített hálószobák valamint egy kis lift, amely felviszi a tágas, első emeleti nappaliba. Ami igazán nagyszerű a nagy csoportok számára, az az, hogy mind a három emeleten van egy fürdőszoba – a kedvenc egy hatalmas kádat tartalmazott egy magasított platformon, amely mesés kilátást nyújt a viadukton átívelő nagy ablakon keresztül. A ház szívében egy speciálisan készített ovális tetőablak van, a pompás Art Deco stílusú bútorok pedig visszarepítenek az 1930-as évek aranykorába, amikor a vasúti közlekedés virágkorát élte. Manchester emellett egy csodálatosan nyüzsgő város, tele látnivalóval. A futballőrülteknek érdemes megnézniük a Manchesterben található Nemzeti Futball Múzeumot is. Az Old Trafford stadion a Manchester United stadionjának felfedezése pedig lehetőséget ad a rajongóknak, hogy bepillantást nyerjenek a futballvilág kiemelkedő klubjának kulisszái mögé. A szintén itt található Tudományos és Ipari Múzeum pedig minden korosztály számára érdekes lehet. A felnőttek számára pedig remek program lehet a nyüzsgő csatorna, amely szintén a vasútállomás közelében található, itt ugyanis igazán aktív éjszakai élet van ahol akár kora reggelig is végig kóstolgathatjuk a különleges koktélválasztékot.

