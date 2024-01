A svájci Zermatt városát választották a világ legjobb síparadicsomának. A tél szerelmesei itt igazán jól érezhetik magukat. Síelni, túrázni és snowboardozni is lehet. A város önmagában gyönyörű látványt nyújt, azonban egy jégpalotától ami a város fölé tornyosuló még csodálatosabb.

Zermatt nem csak a 360 kilométernyi sípálya miatt lett a világ egyik legnépszerűbb síparadicsoma. A város hegyei gyönyörűek, különösen a Matterhorn hegy csodaszép, ami a város fölé tornyosul.

A városba való eljutás is különleges élményekkel gazdagítja az utasokat. A svájci üdülőhelyre egy panorámás vonattal is el lehet jutni. Ez a Glacier Expressz, ami Morritz Zermatt között közlekedik, végig az Alpokon keresztül.

A vonat 291 hídon, 91 alagúton, valamint a 2033 méter magas Oberalp-hágón is áthalad. Az út összesen nyolc óra, viszont végig gyönyörködhetünk a tájban a vonat óriási ablakainak köszönhetően. Az utasok láthatják a világörökség részét, Abulát, a Landwasser-viaduktot és a Preda melletti spirális alagutat is.

A síparadicsomban van egy kilátó, ahonnan belátni az Alpokat. A hegy tetején egy moziterem és étterem is van, de mindezek mellett a gleccserpalota nyújtja a legszebb látványt.

A 3883 méteres jégpalota tele van jégszobrokkal és több évszázados jégképződményekkel.

A Gornergrat egy másik mesés kilátó 3089 méteres tengerszint feletti magasságban, ahonnan panoráma nyílik a környékre. A kilátó tetején található Európa egyik legszebb szállodája, a Kulmhotel Gornergrat is, aminek saját étterme, obszervatóriuma és még saját üzletei is vannak.

Ezen kívül itt található a világ első villamos fogaskerekűje.

Zermattban van a Matterhorn múzeum is. Az idelátogatók mindent megtudhatnak a hihetetlen hegységről. Azonban ez a téli csodaország nemcsak a síelést kedvelőknek lehet tökéletes úti cél, hanem azoknak is akik túrázni szeretnek. Gyalog be lehet járni a környéket. Az egyik legjobb túraútvonal az öt tó környéke, ami az egykori gleccser mellett található, de a Gorners Gorge természetvédelmi terület sem fog csalódást okozni a természet szerelmeseinek.

A Zermatt-Sunnegga egy napsütötte terasz, ami tökéletes pihenéshez, gyönyörű kilátással. Itt még strandolni is tudnak a síelők. A Leeise-tóban még a hideg téli napokon is jól eső érzés lehet megmártózni.

Azok akik a hely történetével is szeretnének foglalkozni és nem ijednek meg a hátborzongató helyektől, meglátogathatják a hegymászók temetőjét. Ez a hely azokra a balesetekre emlékeztetik az arra járókat, akik Matterhorn, Täschhorn, Weisshorn, Roskamm- és Obergabel-Liskamm hegységeiben vesztették életüket.