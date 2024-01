Az Izlandi Péniszmúzeumot 1997-ben alapította Sigurður "Siggi" Hjartarson azzal a céllal, hogy az egértől a bálnáig mindenféle emlősállat hímtagját bemutassa konzervált állapotban. A múzeum 2004-ben Reykjavíkból az ország északi részén lévő Húsavikba költözött, majd 2011-től ismét az izlandi fővárosban működik tovább.

A múzeum több mint 300 péniszt mutat be különböző emlős állatoktól, emellett azonban több száz egyéb, a témához kapcsolódó tárgyat is megnézhet a látogató. A gyűjtemény 2022-ben új darabbal gazdagodott: a legendás amerikai gitáros, Jimi Hendrix nemi szervének másolatát is kiállították. Ennek eredetijét Cynthia Albritton készítette két évvel Hendrix 1970-es halála előtt.

Ha az alábbi képre kattint, ezt is megnézheti galériánkban!