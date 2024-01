Ausztriában van a The Beatles kedvenc síparadicsoma. Nem véletlen, hiszen itt mindig tökéletes hó fedi a hegyeket. Korábban a havazási rekord is megdőlt, több méternyi hó esett le. A téli időszak is sokkal hosszabb, mint más hegyeken. Egészen ősztől tavaszig lehet síelni.