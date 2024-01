Sid Henderson munkája miatt gyakran utazik, és amikor csak tudja, magával viszi kutyáját, Kumát is. A kis mopsz ennek köszönhetően már a fél világot körbejárta repülővel.

Kuma, a mopsz hatalmas online rajongói tábort szerzett magának, köszönhetően az extravagáns életének. Az apró állat ugyanis öt hónapos kora óta járja a világot gazdájával, a raktárautomatizálással foglalkozó 38 éves Sid Hendersonnal. Ennek köszönhetően Instagramon közel 100 ezren, míg TikTokon 77 ezren követik.

Leggyakrabban az Egyesült Államok területén, illetve a kanadai Montrealban és a dél-koreai Seoul-ban utazgatnak. Sid és Kuma emellett keresztülrepült már Párizson, Portón és Lisszabonon is.

A most hétéves kutya utazások alkalmával egy kis táskában ül Sid lábai alatt, és az idő nagy részét alvással tölti. Az emberek nagy részének így fel sem tűnik, hogy bármiféle kisállat van gépen.

Azonban sosem vállalkoznak hét óránál hosszabb utakra, mert Sid aggódik amiatt, hogy Kuma ettől már nyugtalanná válna.

Kuma eddigi élete során már többet utazott, mint a legtöbb ember a Földön, ugyanis egy becslés szerint azok 90%-a még sosem ült repülőgépen.

Az Egyesült Királyság járatain viszont egyelőre nem ilyen egyszerű a helyzet, ami a kutyás utazásokat illeti: jelenleg csak a vakvezető és egyéb fogyatékkal élők segítésére kifejlesztett kutyák vihetők fel a gépre, míg az érzelmi támogatás céljából tartott állatokat jogilag nem ismerik el.

Ha valaki mégis ragaszkodik a kutyás utazáshoz, bérelt sugárhajtású repülőgéppel kell utaznia. A K9 JET például egy olyan luxuscég, amely lehetővé teszi a tulajdonosok és háziállataik számára, hogy együtt utazzanak, egyszerre legfeljebb 10 utast szállít.

A jegyek több, mint 3 millió forintba kerülnek, amely magában foglalja az utas és kutyája helyét is, emellett a poggyászokért fizetett pluszpénzt és egyéb szolgáltatások díját is. Míg a szolgáltatások leginkább a macskáknak és kutyáknak kedveznek, megfelelő iratokkal rendelkező egyéb kisállatokat - papagájokat és nyulakat - is szívesen látnak a járatokon.

Ahogyan korábban megírtuk, évekkel ezelőtt egy japán légitársaság is hirdetett kutyabarát járatokat, a jegyek igen hamar elfogytak. Számos kutyafajtának azonban kényelmetlen, sőt veszélyes is lehet a repülőgépen történő utazás.

Egy másik cikkünkben pedig egy felvételt tettünk közzé egy repülőgépen alvó kutyáról, amelyet sok utas lenyűgözve figyelt.

Azonban nem minden háziállat viseli ilyen nyugodtan az utazást. Néhány héttel ezelőtt a torontói reptéren pedig egy elszabadult kutya kavarta fel a várakozók nyugalmát.

Forrás: Mirror