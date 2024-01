A Covid-járvány lecsengése után kezd magához térni a világ turizmusa. A legkedveltebb országok többsége Európában található. Mindegyikben közös a gazdag történelem, építészet és kultúra.

Sokféle lista létezik arról, hova érdemes utazni Európában, vagy hol érdemes megszállni, célszerű azonban tágítani a látókört, és olyan célpontokat is felfedezni, amelyekre talán nem is gondolnánk. Ehhez nyújt segítséget a Condé Nast Traveller magazin, amely izgalmas európai úti célokat sorol fel 2024-re.

Mi a top 10 úti cél Európában 2024-ben?

Spanyolországi nyaralás tervezésekor már eddig is sokak célpontja volt Mallorca, hiszen egy olcsó repülőjeggyel Palma de Mallorca könnyen elérhető, az árak kedvezőek, és rengeteg látnivaló várja a vendégeket. 2024-ben azonban még inkább érdemes odautazni, az elmúlt hónapokban ugyanis a baleári sziget még több ékszerrel bővítette koronáját. Köztük van a Son Bunyola, Richard Branson legújabb szállodája a Tramuntana-hegységben. Nem messze onnan, Puigpunyent városában, az andalúziai Finca Cortesin mögött álló csapat megnyitotta a Grand Hotel Son Netet egy 17. századi kastélyban.

A 2024-es év izgalmát szintén növeli az Ikos Porto Petro, a farmból butik szállássá alakított The Lodge és Zel Mallorca elegáns stílusa – az első Zel szálloda Rafael Nadal és a nagy sikerű spanyol hotellánc, a Meliá együttműködésében. Ha ez még nem lenne elég, ott van a Four Seasons is, amely átveszi a méltán szeretett Hotel Formentort, a Mandarin Oriental Punta Negra, a tengerparti Aethos és a Marugal, amely a Cap Rocat után a második projektjét mutatta be a szigeten. Eközben megnyílik a S'Arracer del Dimoni szálloda Santa Margalidában, a Belmond La Residencia pedig folytatja művészek rezidenciája programját és a Mitico művészeti installáció harmadik kiadását a Galleria Continuával együttműködve.

Miért érdemes felfedezni kevésbé ismert, de gyönyörű úti célokat Európában 2024-ben?

San Sebastián méltán híres éttermeiről, a tőle nem messze lévő francia üdülőváros, Biarritz azonban készen áll arra, hogy kilépjen Michelin-csillagos spanyol baszk társának árnyékából. A kifinomultságot kereső új generáció az olyan, művészien újjáélesztett belle époque szállodákban foglal szállást, mint a vadonatúj Regina Biarritz, az Hôtel du Palais és a rejtélyes Villa Magnan (érdemes asztalt foglalni a De Puta Madre étteremben).

A 20. század vége nem volt kegyes ehhez a gyönyörű városhoz Franciaország délnyugati partján, noha a 19. század végén és a 20. század elején virágkorát élte. Szerencsére a hozzáértő spanyol és francia városlakók újra felfedezték a belle époque élvezetét, ráadásul Biarritz Európa egyik legrégebbi szörfös célpontja, köszönhetően egy csomó amerikai filmesnek, akik az 1950-es években jártak.

Melyek a legnépszerűbb kirándulóhelyek Európában 2024-ben?

Van-e jelenleg népszerűbb hely, mint a görög szigetek? Az elmúlt nyáron a Kükládok uralták a közösségi médiát gyönyörű kék-fehér hátterekkel, izgalmas tengerparti klubokkal és éjszakai klubokkal. A görög szigetcsoport magában foglalja többek között Míkonoszt, Szantorinit, Pároszt, Míloszt és Íoszt. 2024-ben több új szállást és repülőjáratot is avatnak ott, ezért itt az ideje, hogy nyáron a Kükládokra utazzon. A Cycladic az első szigetközi légitársaság, amellyel minden eddiginél egyszerűbben bejárhatjuk őket.

A szállodaüzlet is virágzik. A Santo Pure 20 új lakosztállyal bővült, jövőre pedig csatlakozik hozzá a testvérszálloda, a Santo Mine, egy 37 lakosztállyal rendelkező luxusüdülőhely. A Míkonoszon található Kalesma butikhotel a 2024-es szezonban elindítja fürdőjét, amely hammamot és krioterápiás területet is tartalmaz. Az ötcsillagos, 80 hektáros Gundari Resort májusban nyílik meg Folegandroson, míg áprilisban egy új One&Only ingatlan érkezik Keába.

Melyek 2024 legtrendibb úti célpontjai Európában?

2024-ben először kerül sor a Tour de France első három szakaszára Olaszországban, ami történelmi pillanat az ország, a sport és a rangos verseny számára. A versenyzők Firenzében nyeregbe szállnak, az Adriai-tenger partján kelet felé haladnak Rimini felé, majd Emilia-Romagnán keresztül követik az Appenninekeket északra, és Torinóban teljesítik a harmadik szakaszt.

Észak-Olaszország autóval is könnyen megközelíthető, tengerparti városai méltán népszerűek. Az északi régiók leginkább gasztronómiai kincseikről ismertek, de a kerékpárok is régóta a táj részét képezik. Itt született a Tour de France 1998-as bajnoka, Marco Pantani, míg Davide Cassani profi versenyzőnek nagy szerepe volt a Via Romagna, a régió 462 km-es kerékpárút-hálózatának kialakításában.

Akik négy keréken kényelmesebben érzik magukat, azoknak ott van a májusi Emilia Romagna Nagydíj és az éves Motor Valley Fesztivál – végül is ez a Maserati, a Ferrari és a Lamborghini szülőhelye. Érdemes meglátogatni Pesarót is, hogy megtudja, miért választották 2024-ben Olaszország kulturális fővárosává.

Yorkshire a favorit az Egyesült Királyságban

Henry Moore, a yorkshire-i születésű szobrász egyszer azt mondta: „A természet megfigyelése a művész életének része." Yorkshire-ben minden adott ehhez: élő olajfestményeknek tűnő tájak, hullámzó völgyek és csúcsok, erdős lápok nagy égbolttal, mámorító levendulamezők, madárdallal teli erdők és aranyló, homokos tengerpartok. 2024-ben érdemes csillagokat nézni Yorkshire nemzeti parkjaiban a varázslatos Dark Skies fesztiválon. A Yorkshire Balloon Fiesta 2024-ben tér vissza új otthonába, a Castle Howardba kora reggeli, tömeges léggömbrepülésekkel és éjszakai fényekkel.

A yorkshire-i látnivalók mellett a vendéglátás miatt érdemes a történelmi megyébe látogatni. 2023-ban rengeteg Michelin-említés született itt, így nagy várakozásokkal tekintenek a 2024-es listára, a szobákkal rendelkező éttermek is egyre bővülnek.

Melyek a legideálisabb nyaralási helyszínek Európában az idén?

Bodø Észak-Norvégia érintetlen partjain található, fekvése miatt nyáron az éjféli nap ragyogását, télen a sarki fényt lehet megcsodálni. Ez a kis sarkvidéki halászváros 2024-ben Európa Kulturális Fővárosa, amely a térség valaha volt legnagyobb művészeti programját hozza el. A mintegy 1000 rendezvényre rengeteg embert várnak, ennek fő központja a világszínvonalú, kikötőre néző Stormen koncertterem, amely 900 fő befogadására képes.

Kulturális elismerésein túl Bodø a Lofoten-szigetek kapuja is. A fjordok és a csipkézett csúcsok drámai tája tökéletes helyszín az utazók és fotósok számára. Bodø vonzerejét növeli a virágzó gasztronómia, valamint az izgalmas, új szálláslehetőségek. A 2024-ben megnyíló Wood Hotel a város eddigi legfényűzőbb szállásait kínálja, padlótól a mennyezetig érő ablakokkal.

Koszovó, a tökéletes kombináció

Az apró Koszovóból hiányoznak Albánia lenyűgöző strandjai és Montenegró luxusüdülőhelyei, de Európa legújabb országa magas hegycsúcsokkal, idilli vidékkel és szívmelengető vendégszeretettel rendelkezik, ami ideális kombináció több napos gyalogos és kerékpáros kirándulásokhoz. Koszovó történelme viharos volt, de 2024-ben van a 25. évfordulója a koszovói háború befejezésének, és sok a felfedezésre váró élmény a régióban.

2024-ben nyílik meg a Trans Dinarica kerékpárút, amely a Prizren névadó folyóját keretező minaretek mellett halad át az oszmán mezővároson, Gjakován és tovább. Pejának. A Rugova-szurdok szélén fekvő Peja alaptáborként szolgál az ország számos szabadtéri kalandjához, beleértve a via ferratákat és a barlangokat. Hamarosan egy új, kövezett ösvény köti majd össze a Lumbardhi folyó sétányát a népszerű Egészségösvénnyel. Két további túraút köti össze hamarosan a Rugova-hegység ösvényeit a Fehér Drin-vízeséssel és a Radac-barlanggal. A vízeséstől pár lépésre található elegáns, modern Ujëvara e Drinit Resort panorámás szobákkal és friss pisztrángos vacsorákkal várja vendégeit.

Milyen különleges események és fesztiválok várhatók Európában az idei év során?

A pandémia új típusú utazókat hozott létre, akik természetszeretők és környezettudatosak, a spanyolországi Asztúriának pedig nem kellett újra feltalálnia magát, hogy magához vonzza őket. A közel 40 éve létrehozott „Asturias, natural paradise" szlogen mindent jelképez, amit egy kiruccanás során keresünk. Talán éppen ezért ez az autonóm közösség a legdinamikusabban fejlődő úti cél Észak-Spanyolországban; tavaly több mint 2,4 millió látogatót fogadott, minden eddiginél több nemzetközi utazóval.

Az éghajlat is segít ebben, hiszen a hőhullámok alig észrevehetők itt. 2024-ben felfedezhetjük a természetet olyan útvonalakon, mint a Camino Primitivo, a népszerű Camino de Santiago nyugodtabb ága, amely az ország néhány legkevésbé ismert régióján keresztül vezet. Itt nyílt meg Spanyolország első vidéki szállodája, a La Rectoral de Taramundi. A gasztronómia is kihagyhatatlanná teszi Asztúriát, amely vetekszik a Baszkföldével. A régióban 11 Michelin-csillag található, valamint egy feltörekvő kulináris mozgalom a Caudal és a Nalón-völgyekben.

Melyek a legjobb utazási ajánlatok és tippek Európában 2024-ben

A koppenhágai Carlsberg sörfőzde 161 évig őrizte titkait zárt kapuk mögött. Amikor a gyár 2008-ban elköltözött, egy terv született, hogy a régi helyszínt patinás tornyokkal és életnagyságú elefántszobrokkal egy kirakatnegyeddé alakítsák át. Ami a lakosokat a feltörekvő Carlsberg-negyedbe vonzza, az a látogatókat is elbűvöli: bőséges zöldterület, könnyű tömegközlekedés, valamint a kortárs és az újrahasznosított építészet hangulatos keveréke.

2023 decemberében maga a sörfőzde is új éetre kelt egy modern, interaktív látogatóközponttal és az 1847-es bártermével. Szintén jönnek a pénteki nyári bulik az udvaron, valamint a névadó Carl Jacobsen pazar kertjének leleplezése, amely az 1890-es alapkőletétel óta először látogatható.

Portugália kevéssé ismert partszakasza

A portugáliai Costa de Prata (Ezüstpart) nem olyan feltűnő, mint a Comporta, sokkal kevésbé ismert, mint Algarve, és sokkal szörfösebb hangulattal rendelkezik, mint Costa Vicentina. A felfedezéséhez érdemes délről indulni, és Ericeirában kezdeni, ahol 2022 végén az Aethos Hotels nyitott egy előőrsöt. Észak felé haladva az Areias do Seixo továbbra is a Costa de Prata-i luxusszállások etalonja, míg Nazaréban, ahol Sebastian Steudtner német szörfös 26,21 méteres világrekordot lovagolt meg, az Ohai Nazaré családbarát glampingot kínál.

Portugália egyik legszebb városának, Óbidosnak a meglátogatása tökéletes ürügy arra, hogy a bohém Literary Mannél szálljunk meg, vagy ha a golf a kedvence, jelentkezzen be a Marriott Praia D'El Rey-be. A part mentén a szörfözési központ Peniche kiemelkedő strandokkal rendelkezik, beleértve Consolaçãót, és remek kiindulópont a Berlengas-szigetekre, amelyek egyre kevésbé számítanak titkos paradicsomnak. A kirándulás a Portugália Velencéjeként ismert Aveiróban ér véget, ahol az MS Collection Palacete de Valdemouro nemrég nyílt meg.