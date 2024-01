Új-Zéland Északi-szigetén, háromórányira Aucklandtól van egy kis település, ahol akkor is megállnak a turisták a nyilvános vécénél, ha épp nem tör rájuk a szükség. Kawakawa ugyanis arról híres, hogy itt alkotta meg egyik különleges művét Friedensreich Hundertwasser. A világhírű osztrák építész az 1970-es években Új-Zélandra költözött, ezt az illemhelyet pedig 1999-ben hozta létre.

A vécét a volt bányászváros azért rendelte meg Hundertwassertől, hogy azok a turisták, akik a közeli Bay of Islandsre autóznak, itt is megálljanak. Céljukat elérték: rengeteg turista keresi fel a különleges épületet, hogy megörökítse a kamerájával. A valaha lepukkant főutcán pedig most éttermek és kávézók várják a látogatókat.

