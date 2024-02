Izland leghíresebb vízesése, a Seljalandsfoss az Eyjafjöll-vulkán nyugati lábánál található. A zuhatag 66 méter magas, így messze nem a legnagyobb a világon, de az biztos, hogy a legszebbek között van. Biztonságosan be lehet menni mögé is, és így is varázslatos látványt nyújt, különösen naplementekor.