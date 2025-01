Minden Gyűrűk Ura rajongónak el kell utaznia erre a mesés helyre

JRR Tolkien Gyűrűk Ura trilógiájának első könyve, A Gyűrű Szövetsége, 70 éve, 1954 nyarán jelent meg. Ez azonban nem az egyetlen közelmúltbeli mérföldkő Tolkien legendáriumában: az epikus tévésorozat második évada, a The Rings of Power 2024. augusztus 29-én jelent meg. A mű látványvilága közül sok valós helyszíneken alapul, ezeket meglátogatva életre kel a táj és a Gyűrűk Ura varázslatos képzeletbeli világa is - írja a BBC.

A Tolkien-ösvény

Fotó: Shutterstock/Keith Pepper

A Tolkien-ösvény: Lancashire, Anglia

Amíg az 1940-es években A Gyűrűk Urát írta, Tolkien egy ideig a Stonyhurst College-ban élt, egy tekintélyes lancashire-i bentlakásos iskolában, ahol fia tanár volt. Az idősebb Tolkienről ismert volt, hogy gyakran sétált a környező Bordás-völgy erdőségein és dombjai között, ezért többen is úgy vélik, hogy ezekből a helyekből merített inspirációt, amikor létrehozta a hobbitok vidéki hazáját.

Ma a rajongók felfedezhetik a környéket a Tolkien-ösvényen , amely 2002-ben nyílt meg, és éppen azokon a tájakon vezeti végig a túrázókat, amelyek a szerzőt ihlették.

Az útvonal Hurst Green faluból indul a hangulatos 17. századi Shireburn Arms kocsmánál , ahol Tolkien törzsvendég volt. Ezután több mint 10 kilométeren át kanyarog különböző mezőgazdasági területeken, a Stonyhurst College nagyszerű épületei mellett, és olyan történelmi nevezetességeken át, mint a Cromwell's híd, ami nem más mint egy benőtt teherhordó híd, amelyet egykor Oliver Cromwell használt az angol polgárháborúban.

Az útvonal a tekintélyes otthoni Hacking Hall mellett halad el, ahol Tolkien idejében egy fából készült komp uszály, a Hacking Ferry szállította az embereket a Ribble folyón. A filmben a Bucklebury Ferry (szintén egy impozáns otthonon, Brandy Hallon kívül) hasonló módon viszi át a hobbitokat a Brandywine folyón, miközben egy félelmetes lovas elől menekülnek.

A Stonyhurst melletti helyi birtokos család a Shireburn, mint folyóként megjelenik a Tolkien Középfölde földrajzában. Tolkien térképei eközben három folyót – a Shirebourne, a Withywindle és a Brandywine – ábrázolják oly módon, hogy pontosan tükrözzék a Hodder, a Ribble és a Calder folyók találkozását Lancashire-ben. Ezenkívül a közeli Newchurch-in-Pendle faluban található Szent Mária-templomnak egy szokatlan jellemzője van: a