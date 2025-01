Ide utazzunk belföldön, ha havas tájra vágyunk

Bár a szerencsések fehér karácsonyra ébredhettek az ország több részén is, azonban az ünnepek elmúltával sem kell lemondani a havas táj szépségéről, ugyanis az időjárás előrejelzések alapján a napokban hazánkban több helyen is eshet a hó.

A havas tájban idén több településen gyönyörködhettünk. Fotó: Czinege Melinda - HAON / Czinege Melinda - HAON

A pécsiek karácsony környékén is havas tájra ébredtek

Mecsekben és környezetében havas volt a táj szenteste, ott ugyanis vastag hótakaró is képződött, ráadásul átmenetileg hófúvás is kialakult. A napokban a Mecsek környékén hózivatar is előfordulhat, itt hirtelen több cm-es hó is hullhat. A síelők.hu előrejelzése szerint akár 3 cm hő is hullhat a héten. A Mecsek ilyenkor csodálatos varázsvilággá válik, érdemes ilyenkor is felkeresni a népszerű túraútvonalakat, vagy csak meglátogatni a hegy tetején található Tv-tornyot, ahol még egy éttermet és kávézót is találunk, ha esetleg megéheznénk a kirándulást követően. A hegyen található az állatkert is, így akár családosan is célba vehetjük a pécsi csúcsot.

Kékestető

Fotó: Facebook/ Extrém időjárás

Kékestető a sísport szerelmesei számára biztos pontot jelent a Mátra szívében. 1014 méter magas csúcsáról indul hazánk leghosszabb lesiklópályája, a családok és kezdők számára is kiváló sportolási lehetőséget kínáló déli-sípálya. A hegycsúcs és környéke minden évszakban különleges élményt nyújt ugyanis egész évben várják mindazokat, akik egy kis túrázásra, aktív kikapcsolódásra, vagy csupán némi pihenésre vágynak. A hó pedig a téli időszakban szinte garantált, jelenleg a hegyen és völgyben is 1 cm-es hóról adtak jelentést, azonban a héten akár plusz 2 cm hó is eshet a Mátrában.

Eplény

Beindult a síszezon Eplényben

Fotó: Síaréna Vibe Park/Faecbook

Az új év beköszöntével Eplényben is elindult a síszezon, megnyitották a teljes 1-es pályát az eplényi Síaréna Vibe Parkban. A síelők számára nemcsak a pálya, hanem a kölcsönző és a síoktatás szolgáltatásai is rendelkezésre állnak, valamint az éttermükben is szívesen látják a látogatókat. Az időjárás az elmúlt hetekben nem volt kegyes, így eddig csak a pálya alsó, 400 méteres szakaszát lehetett használni. Most azonban a teljes, több mint egy kilométer hosszú pálya várja a téli sportok szerelmeseit - írja a Magyar Nemzet.