Lebontják a világ legmagasabb hullámvasútját

A Kingda Ka 2005-ben nyitotta meg kapuit a New Jersey- i Six Flagsben. Egykor a világ leggyorsabb hullámvasútja volt – csak 2010-ben Abu Dhabiban verte meg a Formula Rossa –, 456 láb (nagyjából 139 méter)magasságával megtartotta pozícióját, mint a világ legmagasabb hullámvasútja - számolt be a The Sun.

A hullámvasút azonban rövid időn belül bezárt 2024 novemberében, azt állítva, hogy a legújabb „modern fejlesztések” már lekörözték a Kingda Ka-t.

Fotó: Shuterstock/Marti Bug Catcher

Akkoriban a vidámpark szóvivője, Mark Villari Jr azt mondta, hogy már "kihívást jelentett a működés".

Mostanra azonban már megkapták az engedélyt a szerkezet lebontására, a hír azonban sokakra lesújtóan hatott.

Egy ember ezt írta:

Egyszer kipróbáltam, és örökre megváltoztatta a hullámvasutakkal kapcsolatos élményeimet... olyan szomorú, hogy mindez már nem elérhető

Egy másik azt mondta: "Szó szerint semmihez sem hasonlítható élmény volt, olyan, amit még soha nem tapasztaltam. RIP ennek a legendának."

A harmadik csak annyit mondott: "Neeeeeeeeeee ez tényleg nagyon szomorú."

Az "új" legmagasabb hullámvasút egyelőre még mindig az Egyesült Államokban van, a Six Flags Magic Mountain Superman: Escape from Krypton, amely 415 láb (nagyjából 125 m) magas.

Fotó: Shuterstock/Marti Bug Catcher

Az USA-ban lévő hullámvasutat azonban igen gyorsan letaszítja a trónról az idén Szaúd-Arábiában megnyíló új Falcons Flight.

Ha kész lesz, akkor 442 láb (kb 132 méter) magas lesz, magasabb mint a London Eye az Egyesült Királyságban.

Ez lesz a leggyorsabb hullámvasút is, megelőzve a jelenlegi Abu-Dhabi Formula Rossa-t, amely 149 mérföld/órás (kb 238km/h) sebességgel is képes menni.

A Falcon Flight végsebessége ráadásul eléri a 156 mérföld/órás (249 km/h) sebességet.

Nem rég írtunk Anglia legfélelmetesebb hullámvasútjáról, amihez az óceánt sem kell átutazni, a Hyperia ugyanis egy tökéletes hullámvasút azoknak, akik adrenalin löketet szeretnének kapni. Pont a nagy sebesség és magasság miatt a park vezetői megemelték a magasságkorlátot a hullámvasúttal szemben.

Csak 130 centiméter fölötti emberek szállhatnak fel erre a vidámparki játékra,

ugyanis félő, hogy a sebesség miatt a túl alacsony és könnyű emberek kirepülnek a kocsikból.