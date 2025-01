Kihirdették, melyik a világ legbiztonságosabb légitársasága

Idén is az Air New Zealand a világ legbiztonságosabb légitársasága, a cég megőrizte tavalyi és tavalyelőtti listavezető helyét. Az európai cégek körében a Turkish Airlines lett az első, míg a diszkont modell szerinti működő cégek versenyében a Hong Kong Express végzett az élen. Ebben a kategóriában a lista élmezőnyében végzett három, a magyar légi utasok körében is ismert fapados társaság: a Ryanair a harmadik, az Easyjet a negyedik, a Wizz Air a hetedik lett.

Az Airline Rastings rangsorát az Airportal szemlézte, mely kitér rá, hogy a rangsor összeállításánál a szaklap összesen 385 légitársaságot vizsgál. A listához az adott cég flottájának átlagéletkora és a repülésbiztonság javítását szolgáló intézkedései mellett számításba veszik a hatóságok és az iparági szervezetek által közzétett auditok eredményeit, valamint azt is, hogy az adott cégnél az elmúlt öt évben történt-e baleset vagy az utóbbi két évben súlyos esemény.

Érdekesség, hogy az első helyen végző Air New Zealand és a második Qantas között csak hajszálnyi a különbség, az ausztrál légitársaság mindössze a megújítás előtt álló flottája átlagéletkora miatt maradt le 1,5 ponttal az első helyezésről, épp úgy, mint 2024-ben.

Az Air New Zealand légitársaság egyik gépének ablakából készült felvétel Wellington felett

Fotó: Unsplash

Szoros verseny volt a képzeletbeli dobogó harmadik fokáért is, annyira, hogy a harmadik helyezést végül három légitársaság kapta megosztva: a Cathay Pacific, a Qatar Airways és az Emirates biztonságos működése között nem tudott különbséget tenni a szaklap. A három cég a flotta kora, a pilóták képzettsége, a biztonsági gyakorlatok, a flotta mérete és az incidensek száma tekintetében is azonos pontszámot ért el.

Az idei lista:

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific; Qatar Airways; Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines TAP Portugal Hawaiian Airlines American Airlines SAS British Airways Iberia Finnair Lufthansa/Swiss JAL Air Canada Delta Airlines Vietnam Airlines United Airlines

A lap közzétette a diszkont modell szerinti cégek 25-ös listáját is. A Jetstar tavaly a lista elején végzett, idén a Hong Kong Express előzte meg a vállalatot, és lett listavezető:

Hong Kong Express Jetstar Group Ryanair easyJet Frontier Airlines Air Asia Wizz Air Vietjet Air Southwest Airlines Volaris Flydubai Norwegian Vueling Jet2 Sun Country Airlines Westjet Jetblue Airways Air Arabia Indi Go Eurowings Allegiant Air Cebu Pacific Zipair SKY Airline Air Baltic

A polgári légi közlekedésről számos érdekes statisztika jelenik meg minden évben annak zárásakor, illetve a következő év elején. A világ legnagyobb légi közlekedési adatelemzője, az OAG például már decemberben közzétette összesítését 2024 legforgalmasabb légi útvonalairól. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (angol rövidítéssel: IATA) friss iparági előrejelzésében pedig soha nem látott utasszámot valószínűsít az idei évre. Arról, hogy ez hány főt jelent, ide kattintva olvashat az Origón.