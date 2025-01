A vidéki idill és a luxus tökéletes egyensúlyát találja ebben a szállodában

Az Egyesült Királyságban található Lime Wood szálloda a világ legjobb szállodái között szerepel, és nem véletlenül. A New Forest Nemzeti Parkban elhelyezkedő, 1750-ben épült szálloda 2009-ben nyitotta meg újra a kapuit, hogy a vendégeinek átadja a luxus és a természet közötti tökéletes harmóniát.

A szálloda különleges hangulatát az épület történelmi jellege és a környezet adja. A területen erdei házikók, tóparti kabinok és egyedülálló mesésen zöldellő környezet várja a látogatókat.

Egyedülálló környezete miatt hírességek körében is népszerűnek számít, gyakran rendeznek itt esküvőket. Különböző ízlésesen berendezett, meghitt szobákat kínál, amelyek mindegyike saját konyhával és óriási ágyakkal rendelkezik.

Fotó: Facebook/LimeWoodHotel

Egy 2025-ös utazási bakancslistát összegyűjtő oldal ajánlása között is szerepel ez a hely, mert itt pihenés és a természet tökéletesen megférnek egymás mellett. A szálloda a körülötte elhelyezkedő csodálatos környezetre épít, itt van lehetőség túrázásra, kerékpározásra, és a vadlovak és mohaerdők között való gombászásra. Kisgyerekesek számára is ideális hely, hiszen különféle szolgáltatásokat, például kiságyakat és bébiszitter szolgáltatást is biztosít. Mindemellett gondoltak azokra is, akik nem szeretnék hátrahagyni a nyaralásukon a kisállataikat, felár ellenében, de a kisállatokat is szívesen látják.

Fotó: Northfoto

A Lime Wood nem csupán egy szálloda, hanem egy életstílus. A szállodában található Herb House spa 2024-es év spa-ja lett, amely különféle kezeléseket kínál a látogatóknak.

A szálloda minden évben megrendezi a Smoked & Uncut fesztivált, ami a finom ételekről, a kiváló borokról és a fantasztikus fellépőkről szól. A szálloda saját étteremmel is rendelkezik, a Hartnett Holder & Co olasz ihletésű menü rizottót, gnocchit, valamint friss hal- és húsételeket kínál.

A Lime Wood tehát nem csupán egy szállás, hanem egy különleges élmény, amely a pihenés és a természet iránti szeretetet egyesíti, miközben minden korosztály számára kínál programokat és kikapcsolódási lehetőségeket. A New Forest Nemzeti Park pedig a legjobb választás azok számára, akik szeretnék felfedezni az Egyesült Királyság gyönyörű tájait.