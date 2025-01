Olyan drága lett a népszerű nyaralóhely, hogy a turisták menekülnek onnan

A napfényre vágyó brit turisták körébne népszerű Mallorcán annyira megemelték a kikötői díjakat, hogy sokan inkább elmennek a szigetről, vagy oda sem mennek.

A kikötők növekvő költségei miatt azonban Mallorca idegenforgalmi ágazata is válságba kerülhet, ha emiatt a turisták elmenekülnek onnan.

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A kisebb jachtok tulajdonosai küzdenek leginkább a megemelkedett költségekkel, a nagyobbak hajók egyelőre megbirkóznak vele. Egy helyi hivatalnok elmondása szerint az emelés főleg a 15 és 30 méter közötti hajókat érinti.

Az árak megemelkedése a túlturizmus miatt történhetett.

Az elmúlt évekhez képest a kikötői árak akár 30%-kal is emelkedhettek, amivel az is járhat, hogy a sziget elveszíti a kikötői szerepét, ezzel együtt Katalónia és Valencia egyre népszerűbb lehet – írja a Mirror.

Ahogy azt korábban megírtuk, a tömegturizmus megfékezésére a spanyol hatóság komoly szigorítást vezetettek be, ugyanis pénzbírsággal büntetik azokat akik illegálisan adták ki nyaralójukat. Emellett pedig a hatóságok még azzal is fenyegetőznek, hogy leállítják víz- és áramellátásukat. A helyiek tüntetést szerveztek, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy túl sok turista érkezik a szigetre. A plakátokon az alábbiak szerepelnek: „Fejezd be Mallorca elpusztítását” illetve „A te luxusod, a mi nyomorúságunk” .

Nem minden lakó fogadja békésen a turistákat a szigeten, már annyira elfajultak a tiltakozások, hogy szigetszerte gyakoriak az alábbi feliratú graffitik „turista menj haza” és kikerült ez olyan felirat is, ahol turisták megölésére buzdítják az embereket az „ölj meg egy turistát” felirattal. Bár a város politikusai elhatárolódnak ettől az esettől, ők is kifejezik aggodalmukat a túlturizmussal kapcsolatban.

Egy másik Mallorcai városban, Biniaraixban hétvégékre már a turistáknak betiltották az autóval behajtást, a helyiek örülnek és úgy érzik, hogy máris élhetőbb a környezetük.

Mallorcán a nagyszámú látogatók miatt egyre több helyi lakos tiltakozik és kérik, hogy legyen korlátozva a beérkező turistalétszám, mert a növekvő turistaszám egyre élhetetlenné teszi a szigetet az ott élők számára.