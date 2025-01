Azzal menekülhet meg az olasz város, ha nem fogad több turistát

A város ráadásul 2025-ben Olaszország kulturális fővárosa címet is elnyerte, bár jelenleg olyan súlyos válsággal néz szembe, amelyen leginkább csak az segíthet, ha minél kevesebben látogatják. A város Szicília délnyugati partján, egy dombtetőn fekszik , ami azt jelenti, hogy a helyiek számára sajnos nem ismeretlen a vízhiány. A vizet általában ciszternákban tárolják, a vízszállítást pedig tartályhajókkal oldják meg - számolt be a Mirror.

Agrigento. Fotó: Unplash

Az éghajlatváltozás és az elhúzódó szárazság azonban egyre inkább súlyosbította a helyzetet.

Ezenkívül Agrigento vízkészlete egy föld alatti vízvezetékrendszeren keresztül jut el a lakossághoz, amely a jelentések szerint már elöregedett, ráadásul szivárog is. És bár a hatóságok 2011 óta tárgyalnak a vízhálózat korszerűsítéséről, egyelőre nem történt előrelépés az ügyben.

2024 májusában az olasz kormány 20 millió eurót (8,2 milliárd forint) különített el víztartályhajók vásárlására és új kutak fúrására Szicíliában. A tervezett munkák mintegy 17 százaléka készült el júliusra.

A vízhiány Agrigento történelmi és kulturális helyszíneit is veszélyezteti. Például a Templomok Völgye is veszélybe kerülhet, vagy akár teljesen megváltozhat, ha a szárazság és a víz miatti vészhelyzet tovább folytatódik – számol be Fodors.

A vízhiány miatt egyes vállalkozások kénytelenek voltak bezárni, sok háztartás pedig a mosáshoz és főzéshez használt edényekben tárolja a vizet. Számos kis szálloda és vendégház is küzd azért, hogy képes legyen folyamatosan vizet biztosítani vendégeinek. Nyáron ez még rosszabb, mivel egyes szálláshelyek korlátozzák a foglalások számát, mivel nem tudják garantálni, hogy a vécét vagy a zuhanyzót tudják-e használni.

A szállodák vásárolhatnak pluszban vizet de a kisebb szálláshelyeken nincs elegendő víztároló kapacitás, vagy eleve nem engedhetik meg maguknak, hogy megvásárolják.

Az egyik helyi, aki rövid távú bérbeadással foglalkozik, júniusban azt mondta egy helyi lapnak, hogy két víztartályt kellett telepítenie, mivel egy már nem elégítette ki az ingatlan vízszükségletét. Hozzátette, ha a helyzet a jelenlegi állapotában folytatódik, várhatóan lezárja és törölheti a már lefixált foglalásokat is.