Többéves tilalmat vezetnek be a spanyolok a turisták ellen

A Costa del Sol, Spanyolország egyik legkedveltebb üdülőhelye, jelentős szigorításokat vezetett be a tömegturizmus korlátozására, válaszul a helyi lakosok és környezeti szakértők évek óta tartó tiltakozásaira. Az új szabályok 43 területet érintenek Málaga városában, ahol a tömegturizmus hatásai különösen súlyosan érződtek.

Az elmúlt években egyre nőtt az állandó lakosok és civil szervezetek felháborodása a tömegturizmus negatív következményei miatt.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a lakáshiány, a környezetszennyezés növekedése és az életminőség romlása.

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint az otthonok 8%-a nyaralóbérlésekre van fenntartva egyes területeken.

Az új szabályok szerint Malaga 43 legzsúfoltabb területén, köztük a történelmi központban sem regisztrálhatók új turisztikai szálláshelyek.

A rendelkezések három évig lesznek érvényben, de várhatóan meghosszabbítják őket.

Emellett a február 22. után regisztrált turisták számára kiadott lakások engedélyeit visszavonhatják, ha nincs külön bejáratuk és ellátásuk.

A Costa del Sol régió által bevezetett lépések nem rendhagyóak, ugyanis hasonló korlátozásokat jelentettek be Spanyolország más városaiban is, úgy mint Barcelona, ahol 2028-ra minden turisztikai apartmant be fognak tiltani, és Alicante, ahol kétéves tilalmat vezettek be az új bérleti engedélyek kiadására.

A Kanári- és Baleár-szigeteken, valamint Barcelonában a turistákra kivetett adókat is megemelték. Franciaország és Portugália is hasonló szabályok bevezetését fontolgatja.

Az új szabályok célja a turizmus fenntarthatóbbá tétele, valamint az állandó lakosok életkörülményeinek javítása. Az üdülőhelyek és turisztikai szálláshelyek számának korlátozása kulcsfontosságú a lakáshiány enyhítése és a környezeti terhelés csökkentése érdekében. A Costa del Sol kezdeményezése fontos példája annak, hogyan próbálják az önkormányzatok kezelni a tömegturizmus árnyoldalait.