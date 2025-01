Halálba zuhant egy fiatal turista Malagán

A 21 éves Eve McCarthy fiatal ír nő holtestét január 10-én pénteken este 7 óra körül találták meg Caminito del Rey ösvény mélyén, a malagai El Chorro falu közelében.

McCarthy a párjával együtt kirándult az ösvényen, aki túl élte a balesetet és utána sokkos állapotban számolt be a történtekről az őt kérdező rendőröknek.

A férfi elmondta, hogy barátnője hirtelen elvesztette az egyensúlyát és 500 méter zuhant, miközben magával rántotta a társát is, de ő csodával határos módon túlélte a balesetet.

A férfinek a zuhanás közben sikerül megkapaszkodnia egy sziklából kiálló vastag fa ágban.

A tragikus eset után a malagai haderő szóvivője megerősítette, hogy Eve McCarthy holttestét találták meg a szakadékban.

Mint kiderült a nő a dublini Shankillből utazott Spanyolországba, utolsó éves egyetemi hallgató volt.

Eve McCarthy esete nem az első ilyen baleset a Caminito del Rey ösvényen. December 11-én egy 20 éves brit férfi halt meg majdnem, mikor megsérült az ösvény közelében - írja a DailyMail.

Korábban arról is írtunk, hogy meghalt egy túrázó, miközben az arizonai Grand Canyon déli peremére próbált feljutni egy népszerű ösvényen. A Grand Canyon Nemzeti Park kommunikációs irodája közleményben tudatta, hogy a texasi San Angelóból származó 50 éves férfi meghalt, miután a Havasupai Gardensben töltött éjszakát követően tovább túrázott.

A Grand Canyon-ban a közelmúltban több halálos baleset is történt

Csak tavaly augusztusban hat haláleset történt, melyek közül három rögtön a hónap első hetében. Arról is írtunk szeptemberben, hogy egy coloradói férfit holtan találtak vasárnap a Grand Canyonban, miután egy csoportos folyami túrán vett részt. Holtan találtak egy túrázót június közepén is, miután a Grand Canyonban, a Bright Angel túraösvény mentén éjszakázott. Az eset kivizsgálását az NPS a Coconino megyei orvosszakértővel együttműködve végzi. A haláleset azután következett be, hogy a Grand Canyon Nemzeti Park közelében lévő Havasupai-vízesést meglátogató kirándulók tucatjai számoltak be rosszullétekről az elmúlt néhány hét során.