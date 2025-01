Több iskolát bezártak a szmog miatt

Thaiföld fővárosát, Bangkokot és több más régiót is kénytelenek voltak lezárni a szmog és a légszennyezettség elviselhetetlen szintje miatt. Az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontját most szinte lehetetlen meglátogatni, mivel a látótávolságot is jelentősen csökkenti a vastag szmogréteg.

Az egészségügyi hatóságok a Bangkok Post beszámolója szerint minden iskolát bezártak a fővárosban, és az oktatást online térbe helyezték át.

A légszennyezés mértéke aggasztó szinteket ért el, jelenleg több mint kétszerese a meghatározott biztonságos napi határértéknek.

Az országban mindössze hét olyan helyszínt azonosítottak, ahol a levegő minősége nem érte el az egészségre káros szintet. Ezek közé tartozik Phangnga, Surat Thani, Chumphon, Krabi, Chiang Rai, Chiang Mai és Mae Hong Son.

Bangkok város szóvivője szerint január 11. és 15. között naponta több mint 80 helyszínen észleltek szabadtéri égetést, ami jelentősen hozzájárult a levegő minőségének romlásához.

Az egészségügyi szakértők különösen a gyermekeket, a várandós nőket, az időseket és a krónikus betegségekben szenvedőket figyelmeztették arra, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást.

A hatóságok javaslatai a lakosság számára:v

Viseljenek védőmaszkot, ha el kell hagyniuk az otthonukat.

Kerüljék a megerőltető szabadtéri tevékenységeket.

Azonnal forduljanak orvoshoz, ha köhögés, légzési nehézségek vagy szemirritáció jelentkezik.

A helyi lakosokat arra ösztönzik, hogy használjanak tömegközlekedést az autózás helyett, kerüljék a szemétégetést, és ültessenek több fát, hogy csökkentsék a légszennyezettséget.

A hatóságok rendszeres méréseket végeznek, és a helyzet javulásáig a lezárásokat fenntartják. A területeket csak akkor nyitják újra, ha 24 órán keresztül biztonságos légszennyezettségi értékeket mérnek.