Tömegturizmus: ezeket a helyeket kerülje, ha valóban pihenni akar

Egyre gyakoribb jelenség a tömegturizmus, vagyis az egy helyre érkező turisták aránytalanul nagy száma, ami miatt a helyiek, de még maguk a turisták is azt érzik, hogy már zavaróvá válik a tömeg.

Japán nem rég még a turizmus fellendítésén dolgozott, ma viszont már a tömegturizmus ellen küzd. Fotó: Unplash

Tömegturizmus Japánban

Japánba rekordszámú külföldi érkezik, így egyre gyakrabban szembesülnek a lakók a turisták tömegei okozta negatív hatásokkal, különösen igaz ez Kiotóra. Kiotó mindig is Japán egyik legnépszerűbb városa volt, hiszen nem csupán az ország politikai és gazdasági központja, lenyűgöző templomai és szentélyei is vonzzák a turistákat. A kiotói tömegturizmussal járó problémák közé sorolják, hogy a buszok zsúfolásig tele vannak, és a turisták sokszor arrogánsan viselkednek a helyiekkel.

Mindezt megelégelve a turistáktól hemzsegő, népszerű japán helyszíneken figyelmeztető táblákat tett közzé a Japán Turisztikai Ügynökség, amelyben a japán kultúrára és a társadalomra vonatkozó etikettszabályokra hívják fel a figyelmet.

A JTÜ új írásos és képi útmutatói – öt nyelvű szöveggel – azért készültek, hogy a turisták tudják, hogy tiszteletteljesen és felelősségteljesen kell viselkedniük, hogy ne sértsék meg a helyieket.

De a Fuji-hegy környékét is érdemes elkerülni, ha Japánban járunk, hiába a gyönyörű panoráma, a turisták tömegei kissé élhetetlenné tették a környéket. A Fudzsi-hegy lábánál lévő kisváros boltja előtt ugyanis gyönyörű kilátás nyílik a hegyre, ez azonban a turistáknak is feltűnt és teljesen elárasztották a környéket. A helyiek úgy próbáltak védekezni a tömegturizmus ellen, hogy fóliából egy "falat" emeltek, azonban a turisták elkezdték kilyuggatni, csak hogy átlássanak rajta.



Spanyolország

Spanyolország világszerte az egyik legnépszerűbb úti cél, nem véletlen, ugyanis a mediterrán éghajlatú ország nem csak nyáron, de ősztől tavaszig is tökéletes célpont rengeteg látnivalóval. Idén nyáron azonban már számos turizmusellenes tüntetés zajlott Spanyolországban, többek között Malagában, Madridban, Mallorcán, Barcelonában és Sevillában is. Ezek közül is a kiemelten népszerű Barcelona már több rendeletet is hozott, csak hogy kicsit normalizálják a turisták áradatát.

Malaga 2023-ban pedig nem kevesebb, mint 14 millió turistát fogadott. A túlturizmus annyira zavaróvá vált már a helyieknek, hogy a nyáron tüntetések és turizmusellenes kampányok sora futott a Costa del Sol egyik kedvencén. A helyiek szerint városuk a turisták vidámparkjává vált, ezért illemszabályokat állítottak össze a számukra.

2023-ban szintén hasonló számú látogatót vonzott a Kanári-szigetek is, mint Malaga. Egy hely aktivista szerint rengetegen érkeznek Tenerifére, ami kis sziget, korlátozott erőforrásokkal.

Az utakon túl nagy a forgalom, kevés a víz, a szállodák pedig tele vannak"

- idézi a Roadster a Euronews alapján Ruben Zerpát, a Canarias Se Agota egyik tagját.