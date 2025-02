Tengeriuborka-farmmal csábítanák a turistákat Észak-Koreába

A külföldi utazási irodák engedélyt kaptak arra, hogy turistákat vigyenek az Észak-Korea északkeleti részén fekvő Rason városába, hogy leróják tiszteletüket a néhai diktátor előtt. Ez lesz az első alkalom, hogy - azt követően, hogy az ország 2020 januárjában lezárta határait a járvány miatt - , külföldi látogatók léphetnek be Észak-Korea területére - számolt be a Mirror.

Rason városa nem éppen a szépségéről ismert, a látogatókat olyan látványosságokkal várják, mint a „különféle harapnivalókat és italokat előállító kombinált élelmiszer-feldolgozó üzem” és a „tengeriuborka-tenyésztő farm”.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A túrákat február 16-án indítják, a Fénylő Csillag Napon, ami Kim Dzsongilnek, a jelenlegi legfelsőbb vezetőnek születésnapja.

Az egyik utazási társaság, a Koryo Tours négy éjszakás Kim Dzsongil születésnapi túrát hirdet 705 euróért (kb 280 ezer forint), két további éjszakával Kínában. Egy másik cég, a Young Pioneer Tours hasonló, de rövidebb utazást kínál 645 euróért (kb 258 ezer forint).

„Különböző gyárakat látogatunk meg, megnézünk egy taekwondo bemutatót a Rason Taekwondo Iskolában, és megállunk az Arany Háromszög Banknál, hogy megismerjük Rason egyedülálló gazdasági rendszerét” – mondta a Koryo Tours a honlapján.

Itt akár a saját észak-koreai bankszámláját is megnyithatja.

A Koryo Tours azonban azt is megjegyezte, hogy a túrát még nem erősítették meg, ami a kínai hatóságok szárazföldi átkelési engedélyétől függ.

Észak-Koreában mindig is szigorúan ellenőrizték a turizmust. Egyéni utazók nem léphetnek be az országba, és a csoportokat is egy „gondozónak” kell kísérnie.

Egyéni utazást csak néhány, a kormány által jóváhagyott ügynökségen keresztül lehet szervezni, és ehhez előzetesen a kormány jóváhagyására lesz szükség.

Az olyan országokon kívül, mint Kína és Oroszország, amelyek határozottan támogatják az ország rezsimjét, más országok diplomatái ritkán látogathatnak Észak-Koreába. David Ellis phenjani brit nagykövet például 2021-es kinevezése óta nem tartózkodhat a nagykövetségén.

Az országban a turizmust is gyakran veszélyesnek tartják. 2016-ban egy Otto Warmbier nevű amerikai diákot 15 év kényszermunkára ítéltek, miután ellopott egy észak-koreai propagandaszalagot. 15 hónappal később halt meg, miután egy súlyos agysérülés miatti kómába esett és visszatért Amerikába.