Ezek Európa legszebb tengerparti városai

A kontinens partjait övező városok nemcsak a nyári pihenés paradicsomai, hanem igazi kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak a látogatóknak. Akár a mediterrán napsütésben, akár az északi partvidéken, Európa tengerparti városai minden utazót egyedi élményekkel várnak. A DailyMail összegyűjtötte a legszebb és legérdekesebb európai tengerparti városokat, amelyek minden évszakban felejthetetlen élményt nyújtanak.

Parga, Görögország: ez a bájos tengerparti város a görög szárazföld északnyugati partján található, és igazi „képeslapra illő” szépségével lenyűgözi a látogatókat. A festői helyszínen tiszta, türkizkék öböl és apró szigetek övezik, míg a tengerparti tavernák és bárok nyújtanak igazi mediterrán élményt.

New Quay, Wales: ez a festői tengerparti város kezdetben halászkikötőként működött. Ma is a kis helyi halászhajók és kiránduló hajók közlekednek a védett öbölben. New Quay strandjai aranysárga ívben ölelik körbe az öblöt, tökéletesek a pihenésre és a tengerparti sétákra. Rendszeresen láthatók palackorrú delfinek is, illetve makréla rajokat is megcsodálhatnak a látogatók.

Saint-Jean-de-Luz, Franciaország: Saint-Jean-de-Luz színes tengerparti városa közel fekszik Franciaország és Spanyolország határához. A bájos kis városra erősen hatottak a baszk hatások, így igazán különleges karaktere van, emellett a strandjai is kiválóak.

Ulcinj, Montenegró: az Adriai-tenger partvidékének egyik legrégebbi városa, hosszú és gyönyörű strandjai finom, lisztszerű homokkal borítottak. Enyhe, kellemes tengerparti éghajlata egész évben vonzó úti céllá teszi.

Manarola, Olaszország: Manarola a Ligur Riviéra egyik képeslapra illő városa. Báját minden részlete árasztja, a hangulatos kis kikötőtől kezdve a sziklákba épült pasztellszínű házakig.

Oban, Skócia nyugati partja: Oban Skócia egyik legismertebb tengerparti városa, amelyet gyakran a „tenger gyümölcseinek fővárosaként” emlegetnek. Fontos átkelőhely a Hebridák szigetei felé, és különleges fekvésének köszönhetően egyedi hangulatot áraszt.