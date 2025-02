Már most kezdje el lefoglalni a szállást, ha húsvétkor utazna

A szállás.hu ajánlatai szerint még rengeteg lehetőség közül választhatunk, sőt, ha most foglalunk húsvétra, akkor még akár 10-20% kedvezményt is kaphatunk a végösszegből. A portál adatai szerint még a legkedveltebb üdülőhelyek is - többek között Hévíz, Egerszalók, Balaton környéke - többféle szállást kínálnak, egyelőre még válogathatunk, ha panzióba, apartmanba, vagy inkább szállodába mennénk. Nem tudni azonban, hogy ez még mennyi ideig lesz így, ugyanis a korábbi évek azt mutatják, hogy mindenféle szálláshely szinte teljes kihasználtsággal üzemelt a húsvéti időszakban. Így ha nem akarunk lemaradni, érdemes mielőbb foglalni.

Több szálloda programokkal is készül a vendégeknek a húsvéti időszakban. Fotó: Shutterstock

Az előző években is kiemelt időszak volt a Húsvét

2024. január és április között összesen mintegy 10 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ez közel 8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát. A rekordévből a vidéki szolgáltatók is profitálhattak, a hazai térségek forgalmát tavaly is látványosan húzták a fürdővárosok,

az 5 legtöbb vendégéjszakát elért település:

Siófok, Hajdúszoboszló, Hévíz, Balatonfüred, és Zalakaros.

A Balaton töretlen népszerűségét mutatja, hogy a térségbe 7 százalékkal több, 3 milliót meghaladó számú vendég érkezett, az ottani szálláshelyek adták a vidéki vendégforgalom egyötödét.

Tavaly áprilisban 22 532 turisztikai szálláshely, ezen belül 2409 kereskedelmi, illetve 20 123 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 940 szálloda és 1024 panzió volt nyitva április egy részében vagy egészében.

A belföldi vendégek száma tavaly húsvétkor 138 ezer volt, ők nagycsütörtök és húsvét hétfő között több mint 300 ezer éjszakára foglaltak szállást,

a legtöbben a Balaton, a Mátra-Bükk és Budapest-környékét keresték fel.

A vidéki szálláshelyek vendégéjszakáinak közel háromnegyedét adták a belföldiek.

Egyre többen fizetnek Szép-kártyával

Az ország teljes szálláshelyforgalmának közel 54 százalékát, vagyis több mint 1,5 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A fővároson kívül töltött vendégéjszakák közel 72 százaléka belföldi vendégekhez kapcsolódott tavaly. Tavaly már érezhető volt a SZÉP-kártya turizmusélénkítő hatása is.

A Széchenyi Pihenőkártyával csaknem 3,0 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok különböző turisztikai szálláshelyeken tavaly.

A SZÉP-kártya továbbra is a belföldi turizmus motorja maradt. Tavaly összesen 454 milliárd forint feltöltés érkezett, és 432 milliárd forint költést regisztráltak, a turisztikai célú költések értéke 9 százalékkal nőtt.