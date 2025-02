Történelmi múltja miatt igazán különleges ez a kápolna alatti alagút

Fotó: X/ AnnaFairleyNielsson

A múlt és a jelen találkozása

A homályos megvilágítás és a régi sírok között sétálva az ember szinte hallja az itt nyugvók suttogását. Érdekesség, hogy a katakombák az elmúlt években nemcsak emlékhelyként, hanem kulturális események helyszíneként is szolgáltak, többek között sörfesztiválokat is rendeztek itt.

A Szent Antal-templom és kriptája ma is őrzi Liverpool múltjának emlékeit, miközben betekintést nyújt a város történelmének egy sötétebb, ám annál érdekesebb fejezetébe.