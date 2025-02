Véget érhet a Kanári-szigetek népszerűsége

A Kanári-szigeteken az elmúlt években többször is tartottak tüntetéseket a sok a turista miatt, ezért a nyaralni vágyók nem érzik úgy, hogy szívesen látnák ott őket. Ezen felül a repülőjegyek is egyr többe kerülnek, valamint egy új adót is bevezettek a turistáknak a szigeten, ezért sokan inkább máshova utaznak.

A britek évek óta kedvelt úti célja a Kanári-szigetek, azonban ez úgy tűnik idén változik, mivel az odautazás drágábbá vált, és a turisták iránti ellenszenv is egyre nyilvánvalóbb. A Jet2 légitársaság, ami az egyik legtöbb gépet indítja a szigetre, tavaly közel két és fél millió turistát szállított oda. Emiatt pedig a helyiek egyre kevésbé fogadják el a turisták, különösen a britek jelenlétét, amit az anti-turizmus kampányok és az angol nyelvű "menjetek haza" feliratú graffitik terjedése is tükröz. A helyzetet súlyosbítja az új európai uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer, amelynek célja a repülés visszaszorítása. Ez újabb költségeket jelent a repülőjegyekre nézve, ami megdrágítja a Kanári-szigetekre való utazást. Emellett Steve Heapy a Jet2 vezérigazgatója arról számolt be, hogy a szigeten egy új adót is bevezettek a turisták számára, miszerint a szigetekre érkezőknek 1,20 fontot (821 forint) kell fizetniük, hogy beléphessenek az országba. Heapy mindezt őrültségnek nevezte. Mindezek miatt Heapy szerint a britek egyre inkább más úti célokat keresnek, mint például Törökországot vagy Marokkót, amelyek sokkal kedvezőbb feltételeket kínálnak. Fotó: trabantos / Shutterstock/Copyright (c) 2022 trabantos/Shutterstock. No use without permission. Ezek az országok nem részei az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének, így olcsóbb repülőjegyeket kínálnak, és a turistákat barátságosabban fogadják. A britek nem találkoznak ellenséges graffitikkel, és nem érezhetik magukat nemkívánatosnak. Steve Heapy hangsúlyozta, hogy az anti-turizmus tüntetések és a helyi hatóságok negatív megnyilvánulásai a turistákban azt az érzést kelthetik, hogy nem látják őket szívesen. Az emberek nem azért mennek a Kanári-szigetekre, hogy rosszul bánjanak velük, vagy tüntetéseket nézzenek. Az ilyen események rontják a térség hírnevét, és arra ösztönzik a turistákat, hogy más, vendégszeretőbb helyeket válasszanak, mint Törökország vagy Marokkó – mondta a vezérigazgató. Heapy kritikát fogalmazott meg a luxus turizmusra való összpontosítás kapcsán is, és arra figyelmeztetett, hogy ez elidegenítheti az átlagos turistákat. Nem mindenki gazdag, sokan csak megfizethető és pihentető nyaralásra vágynak. Ha úgy érzik, hogy nem látják őket szívesen, akkor más helyeket keresnek majd – tette hozzá.

Marokkó már készül a látogatók számának növekedésére, és az elkövetkező években 400 új szálloda építését tervezi, hogy fogadni tudják az oda érkezőket.- írja a DailyStar.

