Ez a mesébe illő angol falu minden odalátogatót elvarázsol

Az Egyesült Királyság egyik legbájosabb településének is nevezik a Wye-folyó partján fekvő kis falut, amely Anglia egyik rejtett kincses doboza is egyben. Ugyanis esőben és napsütésben is varázslatos élményt nyújt, olyan, mintha egy tündérmesébe lépnénk be.

Vágólapra másolva!

Ashford-in-the-Water egy tökéletes uticél a természet szerelmeseinek és azoknak, akik szeretnének egy kicsit elmenekülni a városi nyüzsgéstől. A Wye-folyó partján fekszik, tele van számos elragadó mészkőből épült házzal, keskeny utcákkal, amelyek a hagyományos angol hangulatot tükrözik. Emellett rengeteg túraútvonal közül választhatnak a turisták. Az egyik közülük például Ashford-in-the-Water és Monsal Dale között húzódik, amely erdőkön és nyílt vidéken át vezet, miközben megcsodálhatjuk a Bakewell és Ashford-in-the-Water történelmi nevezetességeit, a dombokat és túra végén pedig a Wye-folyót, valamint a híres Sheepwash hidat is. A falu bővelkedik a történelem emlékeiben. A Holy Trinity templom története a 12. századra nyúlik vissza. Bár a legtöbb épületrész a 17. században épült újjá, az 1200-as évekből származó eredeti elemek, például a déli kapu Norman-stílusú kőíve, még mindig megtekinthető. A Wye-folyón átívelő Sheepwash híd pedig a 17. századból származik, és nevét onnan kapta, hogy a juhászok itt mosták le a birkáik gyapját nyírás előtt. Ma ez az ország egyik leggyakrabban fényképezett hídja, és a híres brit gyerekjáték, a Pooh-sticks egyik legjobb helyszíneként tartják számon. Egy hosszú séta után kevés dolog esik jobban, mint egy hideg sör vagy egy tál meleg sült krumpli és szerencsére a falu számos helyet kínál, ahol ezeket élvezhetjük. Például a The Bulls Head pub, amely ötcsillagos értékelést kapott a Trip Advisortól, és 2024-ben Traveller’s Choice díjat is elnyerte. A közeli Ashford Arms egy hotel és gasztropub a falu szívében, amely tökéletes hely a pihenésre egy napos túrázás után. Ha pedig édességre vágyunk, az Aisseford Tea Room lehet a legjobb választás. Ashford-in-the-Water könnyen megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel – írja a Mirror.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!