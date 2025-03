Ha horvátországi nyaralást tervez, ezeket muszáj tudnia

Korcula szigete

Fotó: Shutterstock/trabantos

A döntést azonban nem mindenki fogadta pozitívan. Az éttermek, bárok és más helyi vállalkozások lobbiztak a szabályok enyhítéséért, és azt javasolták, hogy az egész szigetet egész évben szórakoztató övezetté nyilvánítsák, hogy kikerüljék a zajszintre vonatkozó előírásokat. Vicko Visković, a helyi vendéglátóipari szövetség képviselője szerint ez a döntés túlzottan radikális, és nem jól nézőpontból közelítik meg a problémát.

Horvátország több városában, köztük Splitben és Dubrovnikban is akár 700 eurós (kb 280 ezer ft) pénzbírságot is kiszabhatnak a turistákra, ha nem tartják be a viselkedésre vonatkozó előírásokat. A közterületen alkoholfogyasztás, drogok használata, nyilvános vizelés, hányás, vagy akár csak az ing és fürdőruha nélküli sétálás is büntetést vonhat maga után – számolt be az Euronews.

A nyilvános rendbontásokért, például verekedésért, verbális bántalmazásért, vagy részeg viselkedésért pedig akár 4.000 eurós (kb 1,6 millió forint) bírságot is kiszabhatnak.

Továbbá, ha valaki a nem védett tengeri állatokat eltulajdonítja a horvát tengerpartokról, az egyes példányokért 67 eurós (kb 26 800 ft) bírságot kaphat.

Bulizók helyett a családokra helyeznék a hangsúlyt

A helyi hatóságok világosan jelezni szeretnék, hogy a jövőben inkább a családbarát, fenntartható turizmus felé kívánnak elmozdulni.

„Az elmúlt években a Hvar és Split környéki szabadtéri klubok valóban hozzájárultak ahhoz, hogy a sziget partycélpontként vált ismertté a horvát turizmusban” – mondta Darijo Šarić, a VIP Holiday Booker luxusvilla weboldal vezetője.

Azonban Horvátország egyre inkább családbarát desztinációként építi hírnevét, amely kulturális gazdagságot, természeti szépséget és nyugodt légkört kínál a látogatóknak.

Ahogy Darijo Šarić is megjegyezte: