Újabb módszerrel lépnek fel a turisták ellen Ibizán

Ibizán, Sant Josep Cala d’Hort térségében a helyiek nagy sziklákkal barikádizták el a híres kilátóhelyekhez vezető utakat. Ilyen helyek az Es Vedra és a történelmi Torre de Savinar, ahol mostanra nagyobb sziklatömbök állják el azokat a nem hivatalos parkolókat, amelyek a turisták számára elérhetőek voltak. A lakosok „No Entry” táblákat is elhelyeztek, hogy elriasszák a látogatókat - számolt be a Mirror.

Az Es Vedra egy lakatlan mészkősziget, amely 413 méter magasra emelkedik a Földközi-tenger fölé, és gyakran látogatják turisták a sziget mitikus vonzereje és festői naplementéi miatt. Azonban az idők során a túlzsúfoltság és a környezeti romlás egyre súlyosabb problémává vált.

Fotó: Thomas COEX / AFP)

A látogatói tömeg növekedésével egyre több illegális tevékenység is felbukkant a környéken, például engedély nélküli alkoholfogyasztás és DJ-k által tartott engedély nélküli bulik. Tavaly nyáron a hatóságok nyomozást indítottak egy illegális parti ügyében, amelyen a híres DJ, Diplo is részt vett. Ezen kívül esküvői ünnepségek, reklámfotózások és különböző filmes projekteket is láttak a helyiek a környéken. A látogatói áradat miatt biztonsági aggályok is felmerültek, mivel az évek során több baleset és haláleset is történt olyan kilátóhelyeken, mint az Es Vedra.

A helyiek hangsúlyozzák, hogy a parkolók lezárásával azt szeretnék elérni, hogy a hatóságok bevezessenek szabályozott parkolási rendszert, védett gyalogutakat alakítsanak ki, és hivatalos kilátóhelyeket hozzanak létre, alapvető létesítményekkel, például WC-kkel.

A The Guardian szerint a turizmus az Ibiza gazdaságának 84%-át teszi ki, és tavaly rekord 3,7 millió turista látogatta meg a szigetet és annak szomszédos Formentera szigetét, amelyek együttes lakossága körülbelül 160 000 fő. A Baleár-szigetek összesen 17,8 millió turistát vonzottak, így a Kanári-szigetek után a második legnépszerűbb spanyol úti célként szerepelnek.