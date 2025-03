Nagy veszély miatt húzatta be a kabinok függönyét egy tengerjáró hajó kapitánya

A bejelentés szerint a hajó külső sétányait este 9-től reggel 5-ig lezárták két napra, és a hajó külső közösségi területein csak a "szükséges" világítás maradt bekapcsolva. Az utasokat arra is kérték, hogy kapcsolják le a lámpákat és húzzák be a függönyöket, hogy elkerüljék a hajó észlelhetőségét - számolt be a Mirror.

A kapitány azonban megnyugtatta a vendégeket, hogy a lehetséges támadások elhárítására tett intézkedések jól átgondoltak, és hogy a támadás valószínűsége „abszolút minimális". Ennek ellenére sok TikTok-felhasználó reagált a videóra, és volt, aki megjegyezte: „Hogyan tudnak így pihenni az emberek?" Mások azt írták: „Ez biztosan olyan dolog, amit előre szeretnék tudni, mielőtt jegyet vásárolok!"

Képünk illusztráció.

Fotó: NurPhoto via AFP/Paul Hennessy/NurPhoto

A hajó összesen 92 kabinnal rendelkezik, 13 fedélzettel, és körülbelül 3000 utast képes elszállásolni.

A Cunard hajótársaság jelenleg egy 111 napos "világ körüli" útját teszi meg, amely Hamburgból, Németországból indult, és olyan helyeken áll meg, mint New York, Sydney, Hawaii, Penang és Fokváros. Az útvonal során a hajó a Sulu-Celebes-tengeren is áthalad. Az út ára személyenként 16 379 dollár (kb 6 millió ft) körül mozog, amely magában foglalja a napfényes kabinokat, a hajó medencéit, éttermeit, sétányait és a wellnessrészleget, sőt, a luxus lakosztályok saját személyzettel is rendelkeznek.

A kalóztámadások nem ismeretlenek a hajózás világában. Például 2005 novemberében a Seabourn Spirit nevű hajót támadták meg szomáliai kalózok a Szomáliához közeli vizeken. A kalózok tüzet nyitottak és megpróbálták elfoglalni a hajót, de a legénység megakadályozta őket. 2009 áprilisában az MSC Melody nevű hajót is támadás érte a Seychelle-szigeteknél, amikor a kalózok megpróbáltak fedélzetre jutni egy esti koncert után. A vendégek azonban székeket dobtak a tengerbe, és a kalózok végül visszavonultak.