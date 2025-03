Magyarul Ausztriában: ha helyben vagyunk, nem kell utolérni őket

Tudatosan építenek az osztrák piacra, miután a 19 belföldi ház mellett immár 7 érdekeltségük van Ausztriában.

Locsmándon egyszerű a képlet: a fő attrakció a szálloda tőszomszédságában áll a Sonnentherme, Ausztria egyik legnagyobb élményfürdője, amely a kategóriájában európai összevetésben is komoly tényező, miután 3000 négyzetméteres vízfelülettel, 24 medencével, 18 csúszdával és számos vízi élményelemmel várja a családokat, mint például a VR csúszda vagy az 5D mozi.

Egy ilyen hatalmas fürdőkomplexum esetében az sem utolsó szempont, hogy a ház közvetlen átjárást biztosít a Sonnenthermébe. Tegyük hozzá, akad bőven azért szárazon is élvezhető aktivitás a környéken, ide sorolandó a lindgrabeni (kishársfalvi) alpakafarm, amelyet a study tour keretében felkerestünk.

Pró és kontra szólhatnak érvek és ellenérvek abban a témában, hogy a határ közelsége miatt ilyen távolságból egynapos kirándulás keretében látogassanak el ide magyarok, vagy töltsenek el helyben néhány vendégéjszakát. A Xylophon azzal lenne e tekintetben a mérleg nyelve, hogy a családokat célozva a jó ár-érték arányú, magas színvonalú szolgáltatáscsomagot magyar személyzettel biztosítja.

Izgalmas turisztikai trend rajzolódik ki előttünk: ahogy az iparban folyton hatékonyságról és versenyképességről beszélnek, úgy a hotelpiacon jól cseng a családbarát jelző. És ahol valóban van mögötte tartalom, ott az valódi érték, ilyen extra Lutzmannsburgban kint a játszótéren és sorteszközökön túl a saját állatsimogató, bent pedig a labdamedencével felszerelt mászótorony, de nemcsak az infrastrukturális háttér adott, hanem szakképzett pedagógusokkal a gyermekek biztonságos környezetben, játszva tanulhatnak és szórakozhatnak, miközben a szülőknek is marad idejük a feltöltődésre.

Ezt eszik, ezt isszák

Fejest ugorva a gasztronómia rejtelmeibe, került a villánkra Tafelspitz és Wiener Schnitzel is, előbbi tormás almaszósszal, az utóbbi pedig az elmaradhatatlan burgonyasalátával, de a Sacher-torta vagy a gőzgombóc elől is vétek lett volna elugrani. Érdekes felismerés, hogy az ellátásban is kézenfekvő módon érhető tetten a jó-ár érték arányra való törekvés: a korábbi all inclusive ellátást félpanzió, illetve teljes ellátás váltotta fel.