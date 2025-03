Mutatjuk a mallorcai strandot, ami az egyik legboldogabb hely a világon

A CV Villas angol utazási iroda egy furcsa felmérést tett közzé. Azt vizsgálták, hogy mik a legboldogabb tengerpartok a világon, ehhez azonban nem az emberek véleményét, tapasztalatait kérdezték meg, hanem az adott helyeken készített képeket elemezték ki azok alapján, hogy mennyire boldogak rajta az emberek. A teszthez a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, az Instagramon fellelhető több ezer képet elemezték ki arcfelismerő programmal és azt nézték mennyire érzik ott jól magukat az emberek - számol be róla a Mirror.

A felmérés alapján a mallorcai Port de Soller strand a 3. legboldogabb hely a világon.

A strand mindössze 30 percre található Palma városától és festői látképével, illetve nyugalmat sugárzó hangulatával hívogatja a pihenni vágyókat.

Port de Soller egy olyan ékszerdoboz, amelyet hegyvidéki tájak vesznek körül, a tenger kristálytiszta vizén pedig kis halászhajók ringatóznak. A látképet tovább színesíti, hogy két világítótorony áll az öböl két oldalán.

Mallorca

Fotó: AFP

A látogatók számára egyszerre kínál gyönyörű panorámát, ugyanakkor a kikötőben pezseg az élet: a tengerparti sétány tele van éttermekkel és üzletekkel.

Maga a strand hosszú és homokos, a kikötő teljes szélességében húzódik végig. Az öböl vize gyakran sekély, így ideális hely kisgyerekes családok számára is. A strand egyes szakaszain napozóágyak és napernyők is bérelhetők, körülbelül 18 euróért naponta, ami körülbelül 7200 forintnak felel meg. A közelben egy helyi szupermarket is található, ha nem az egyik étteremben fogyasztanánk el az ebédünket, hanem inkább a parton piknikeznénk.

Az egyik különleges helyi látványosság a villamos.

A több mint 100 éves antik villamos naponta közlekedik Port de Soller és Soller között, az tengerparton haladva, át a Tramuntana hegységen keresztül.

Ha a villamos megérkezik Sollerbe, a látogatók még ott is impozáns kilátásban gyönyörködhetnek, ugyanis az útvonal elhalad a főtér és a barokk templom mellett. A hegyek egyébként a városból is könnyen felfedezhetők, és népszerű célpontjai a túrázóknak és biciklizőknek.