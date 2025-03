Népszerű városok, amelyek a leggyakrabban szerepelnek a filmekben

Egy friss kutatás feltérképezte azokat a városokat, ahol a leggyakoribbak a filmforgatások. Kalifornia, New York és London a legnépszerűbb városok, de a Sydney Operaháza, az Eiffel-torony és a Louvre is népszerű filmes díszletként szolgál. Olaszország több nevezetessége is rendszeresen feltűnik a filmvásznon, Argentína pedig szintén kiemelkedő filmes központ.

A 97. Oscar-gála előtt egy kutatás feltérképezte a legtöbbször filmvászonra került helyszíneket. Kalifornia vezeti a listát több mint 380 000 filmmel, köztük olyan klasszikusokkal, mint Hitchcock Szédülés című alkotása. Fotó: Unsplash New York a második helyen áll 294 000 filmmel, amelyből 273 569 magát a várost ábrázolja, például a Taxisofőr és az eredeti King Kong. Fotó: Unsplash Az Egyesült Államokon kívül London a legnépszerűbb filmes város 77 500 filmmel, jelentősen megelőzve a második helyezett Manchestert. Fotó: Unsplash Sydney Operaháza 160 filmben, az Eiffel-torony 158 filmben és a Louvre múzeum 110 filmben szerepelt, így ezek szintén kiemelkedő filmes helyszínek. Olaszország hat népszerű helyszínnel, köztük a Colosseummal és a Pisai ferde toronnyal büszkélkedhet. Argentína több mint 112 000 filmmel a világ egyik legnépszerűbb filmes országa. Madrid 55 000 filmes szereplésével szintén előkelő helyet foglal el.

