Így szerezzünk meg egy teljes sor ülést a repülőgépen

A légitársaságnál az egész úgy működik, hogy az utasok licitálhatnak a mellettük lévő ülésekért. Az egyes ülésekhez minimum és maximum árak is tartoznak, ha pedig nem adják el az összes helyet, akkor a legmagasabb ajánlatot tevő utasé lesz a teljes sor. Borge az egész sort mindössze 250 dollárért (kb 92 ezer forint) vette meg, míg egy üzleti osztályú jegy több mint 1000 dollárba kerülhetett volna - számolt be a New York Post.

A licitálás 35 órával a felszállás előtt kezdődik, az utasok pedig nem licitálhatnak a szomszédos ülésekre sem az check in-nél sem a gépen. Borge kezdetben kicsit aggódott, mert a jegyén csak a 24A szerepelt, de megnyugodott, amikor a kapuhoz érve kiderült, hogy ő az egyetlen utas a sorban. Az Instagram videóban látható, hogy Borge teljes kényelmében élvezhette az utazást, először az ablaknál ült, majd mindhárom széken elnyújtózva aludt, és összesen 8 órát pihent.

A fiatal nő több mint 350 000 követőt számláló Instagram profilján büszkén dicsekedett el az élménnyel. Többen is hozzászóltak, hogy ők is szeretnék kipróbálni a trükköt, és volt, aki úgy vélte, hogy ez a „szegény ember első osztálya".

Bár többen aggódtak, hogy ha nem nyeri meg a licitet, extra költséget kell fizetnie, az Etihad Airways azonban biztosította az utasokat, hogy nem történik ilyen.

„Ha a licit sikeres, megerősítő e-mailt küldünk. Ha nem, nem változik a foglalás" - olvasható a légitársaság weboldalán.