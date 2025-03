Vége a tiltásnak, Santorini ismét fogad turistahajókat

A múlt hónapban Santorinit több földrengés is érte, köztük egy 5,3-as erősségű. Most azonban a hajók ismét dokkolhatnak Athinios kikötőjében, mindezt úgy, hogy a part menti kompjáratok is zavartalnul járhatnak. Az első hajó, a Celestyal, vasárnap reggel körülbelül 1,200 utassal érkezett, és heti két alkalommal fog kikötni a szigeten - számolt be a Mirror.

Santorini

Fotó: AFP

A tervek szerint a következő héten legalább öt hajó érkezésére lehet számítani, összesen körülbelül 6000 utassal a fedélzeten. Áprilisban összesen 35 hajó érkezésére várnak.

A sziget turizmusáért felelős miniszter, Olga Kefalogianni a közelmúltban tett látogatása során elmondta:

Santorini továbbra is a világ egyik legnépszerűbb turistacélpontja, egyedülálló természeti szépséggel, gazdag kulturális örökséggel és kivételes vendégszeretettel. A közelmúltbeli földrengések ellenére a sziget fokozatosan visszatér a normális állapotba, és felkészül egy dinamikus turisztikai szezonra.

A Santorini környéki földrengések már január 26. és február 22. között több mint 20,000 rengést eredményeztek, mindegyik magnitúdója elérte az 1-es vagy magasabb értéket. Az újabb fejlemények között szerepel, hogy a sziget védelme érdekében kivetnék az utazási adót, amelyet a földrengések miatt felfüggesztettek, azonban most ismét bevezethetik, mivel a sziget infrastruktúrájának fejlesztésére továbbra is szükség van.