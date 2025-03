Mutatjuk, melyik a 20 legjobb tematikus vidámpark

Disneyland Park

Fotó: AFP

Magic Kingdom – USA

A Magic Kingdom az Egyesült Államokban, Walt Disney World Resortban található, és a világ leglátogatottabb vidámparkja. A park központjában áll a híres Hamupipőke kastély, amely az évek során az ikonikus Disney élmény szimbólumává vált. A park egy igazi családi úticél, amely mindenkinek biztosít valami különlegeset, a gyerekektől kezdve a felnőttekig, akik újra átélhetik a gyermekkori varázslatot.

Magic Kingdom Park

Fotó: AFP / TSgt. Andrew Burdette/USAF/SWNS/

Tokyo Disneyland – Japán

A Tokyo Disneyland Japán első Disney parkja, és egy igazi varázslatos élményt kínál az oda látogatóknak. A park hasonló a kaliforniai Disneylandhez, de egyedi japán hangulatot és kultúrát ad a híres Disney élményekhez. Az egyik legismertebb attrakciója a Pooh’s Hunny Hunt, amely különleges technológiát alkalmaz, hogy a látogatók egyedi élményt kapjanak.

Fotó: AFP / The Yomiuri Shimbun via AFP/Yomiuri

Ferrari World Abu Dhabi – Egyesült Arab Emírségek

A Ferrari World Abu Dhabi az Egyesült Arab Emírségek egyik legismertebb vidámparkja, amely a Ferrari márka iránti tiszteletet és szenvedélyt ünnepli. A park híres a világ leggyorsabb hullámvasútjáról,

a Formula Rossáról, amely 149 mérföld/órás sebességre gyorsul.

Ezen kívül a látogatók élvezhetik a különböző autós élményeket, valamint a Ferrari témájú éttermeket és üzleteket is.

Universal Studios Hollywood – USA

A Universal Studios Hollywood a világ egyik legismertebb vidámparkja, amelynek története 1915-re nyúlik vissza, ugyan akkor még csak filmstúdió túrák volttak itt. Ma már izgalmas attrakciók és élő show-k várják a látogatókat, köztük a híres Studio Tour, amely bemutatja a filmkészítés titkait. A park különlegességei közé tartozik a Mario Kart: Bowser’s Challenge, valamint a The Secret Life of Pets: Off the Leash című interaktív élmény is.