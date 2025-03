Tradíció és testi-lelki megtisztulás: ilyen Dubaj a ramadán alatt

Utcakép a történelmi Al Fahidi negyedben

Fotó: Bujtás Merdzsán - Origo

Ugyanilyen aha-élményekkel gazdagodhatunk egyébként a Jumeirah mecsetben is, ahol magáról az iszlám vallásról és annak rituáléjáról tudhatunk meg még többet. Megismerhetjük a vallás alapjait, kérdéseket tehetünk fel, és olyan egyszerű dolgokat is megtudhatunk, mint például, hogy miért a férfiak imádkoznak elől, a nők hátul. Nem, nem a nők elnyomása miatt, hanem egyfajta tiszteletből. A válasz ugyanis itt is logikus és egyszerű; az ima alatti testtartás és hajlongás az oka. Ugyanis ha a nők lennének elől és a férfiak hátul, akkor az imádkozás alatt akaratlanul is hajlongó nőket látnának maguk előtt, ami mind kellemetlen lehetne a nő és a férfi számára is, így a tiszteletlenséget elkerülvén alakult ez így, hogy a férfiak vannak elől, a nők pedig hátul, amennyiben a mecsetben nincs külön a nőknek és gyerekeiknek elkülönített helyiség.

A Jumeirah mecset

Fotó: Bujtás Merdzsán - Origo

Ha még jobban szeretnénk elmerülni a kultúrában, étkezési szokásokban, a helyiek mindennapjait megismerni, akkor mindenképp érdemes még felkeresni, a kifejezetten a külföldi turisták számára létrejött Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (SMCCU) központot az Al Fahidi negyedben. Mottójuk: Open doors. Open minds. Vagyis Nyitott ajtók. Nyitott elmék. Az SMCCU a ramadán alatt is különböző programokat kínál, mi ezúttal egy arab kalligráfia workshopon vettünk részt, ahol megismerkedhettünk az alapokkal, majd pedig mi magunk is gyakorolhattunk, így például leírni a saját nevünket arab nyelven. Nem könnyű, az arab hölgy, aki a workshopot tartotta, több éve tanulja -és most már tanítja is- az egyetemen. A kalligráfia mellett egyébkétn hennaművészet, solymászat, Bahkoor és Oud parfümkészítés, valamint a hagyományos emiráti kézműves alkotások, például datolyapálma-szövés is szerepel a programok között.