Így változhat a nyaralás idén: mutatjuk az új turistadíjakat és szabályokat

A túlturizmus jelensége az, ami nagyon sok helyen, görög területeken, Spanyolországban, a Kanári-szigeteken, vagy akár Mallorcán is befolyásolja a helybeliek mindennapjait, és sokan úgy érzik a helyiek közül, hogy a turisták az ő életminőségüket, az ott lakók életminőségét rontják,

mégpedig azért, mert felverik az albérletek árait, és nehezebb hozzájutni bizonyos infrastrukturális szolgáltatásokhoz. Kevés a hely az autóbuszon, vagy nem lehet bejutni időben a közértbe, sorolhatnám tovább, és zsúfolttá tesznek olyan területeket, amelyeket korábban ők nyugodtabban tudtak élvezni" – magyarázta a szigorítások mögött álló okokat az utazási szakértő, majd hozzátette: a túlturizmusnál érdemes abba belegondolni, hogy mi mindent hoz az idegenforgalom, például sokak megélhetése múlik rajta.

Kiss Róbert Richárd kifejtette:

Azt látjuk, hogy folyamatosan nő a turistaforgalom a bizonyos frekventált úti céloknál, főleg Európában.

Tehát, ha azt mondjuk, hogy Barcelona, Firenze, egyes görögországi területek, Santorini például, amíg nem volt éppenséggel egy ilyen természeti katasztrófahelyzet, ahhoz képest jóval többen érkeznek ide, hogy mennyi a teherbíró képessége a helyi infrastruktúrának, vagy hány turistát tudna fogadni."

A látogatószám korlátozása

Néhány európai látnivalónál éppen emiatt a látogatók számát is korlátozzák. Például Pompeii 20.000 látogatóra limitálja a napi belépők számát 2025-től, míg a Colosseum Rómában napi 3000 látogatót képes befogadni. Athénban pedig az Akropolisz napi látogatószámát maximalizálták.

Emellett több városban, mint például Prága és Róma, bizonyos viselkedésformák tiltottnak számítanak, mint például a "szerelmes lakatok" használata a hidakon vagy éppen a mezítláb járás.

Athén is kedvelt úticélpont Fotó: Unsplash

Kiss Róbert Richárd elárulta, többfajta megoldása van a túlturizmusnak.

"Az egyik, hogy mondhatjuk azt, hogy ne legyenek turisták, vagy kevesebben legyenek. A tiltás viszont gazdasági bevételcsökkenést jelent, ráadásul azért a társadalmi üzenete is eléggé negatív. Tehát a tiltás nem biztos, hogy minden esetben jóra vezet. A másik megoldás, hogy megpróbálják a szezont egy kicsit kitágítani, tehát azt mondani, hogy nem csak a frekventált időszakokban, nyáron vagy bizonyos hétvégi időszakokban érdemes elmenni egy helyre, hanem más időszakban is, tehát efelé próbálják terelni az embereket. Vagy megpróbálják kicsit másra is ráirányítani a figyelmet, a környék többféle nevezetességeit egy kicsit népszerűbbé tenni, és így csökkenteni egy adott helyen a forgalmat. Emellett pedig lehet limitálni a turisták, a vendégek számát" - mondta.

Tippek az utazóknak: Ellenőrizzük a helyi adókat : Mielőtt útnak indulunk, győződjünk meg róla, hogy a választott desztinációnál nincs-e plusz adó.

: Mielőtt útnak indulunk, győződjünk meg róla, hogy a választott desztinációnál nincs-e plusz adó. Foglaljunk előre : A látogatói korlátozások miatt hasznos lehet előre foglalni a legnépszerűbb látnivalóknál.

: A látogatói korlátozások miatt hasznos lehet előre foglalni a legnépszerűbb látnivalóknál. Dokumentumok: Ne felejtsük el az új utazási engedélyeket és vízumokat időben megigényelni.

Így alakulnak a turistaadók és az illetékek 2025-ben

Több európai országban emelkednek - vagy új turistaadók lépnek életbe:

Görögország: A napi idegenforgalmi díj €8, és külön klímareziliencia adó is van, amely €1,50 és €10 között változik a szállás típusától függően.

A napi idegenforgalmi díj €8, és külön klímareziliencia adó is van, amely €1,50 és €10 között változik a szállás típusától függően. Portugália : Az adókat az önkormányzatok szabályozzák, például Lisszabonban és az Algarve régióban €2/éj. Az Azori-szigeteken pedig 2025 januárjától lépett életbe a €2/éj díj.

: Az adókat az önkormányzatok szabályozzák, például Lisszabonban és az Algarve régióban €2/éj. Az Azori-szigeteken pedig 2025 januárjától lépett életbe a €2/éj díj. Spanyolország : Barcelonában a városi és regionális turistadíj együtt €4/éj. A Baleár-szigeteken egy úgynevezett zöld adót is bevezettek, amely €1 és €4 között változik.

: Barcelonában a városi és regionális turistadíj együtt €4/éj. A Baleár-szigeteken egy úgynevezett zöld adót is bevezettek, amely €1 és €4 között változik. Olaszország : Róma és más nagyvárosokban €3–€7 közötti turistadíjat kell fizetni. Velencében naponta €5–€10 között változik a díj, attól függően, mikor foglalunk.

: Róma és más nagyvárosokban €3–€7 közötti turistadíjat kell fizetni. Velencében naponta €5–€10 között változik a díj, attól függően, mikor foglalunk. Egyesült Királyság : 2025 áprilisától az ide utazó EU-s állampolgároknak Elektronikus Utazási Engedélyt (ETA) kell kérniük, amely körülbelül €11,82-ba kerül.

: 2025 áprilisától az ide utazó EU-s állampolgároknak (ETA) kell kérniük, amely körülbelül €11,82-ba kerül. EU: a Schengenen kívülről érkezőknek 2025 közepén bevezetésre kerül az ETIAS (Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer), amely várhatóan €7-ba kerül majd.

Az adó és ezeknek az adóterheknek a növekedése alapvetően csökkenti a turistaforgalmat, bár most azt látjuk például Velencénél, hogy nem csökkentette, csak nem nőtt ugyanolyan mértékben

– vélte az utazási szakértő, aki szerint a helyiek életminősége nem csak attól növekszik, hogy kevesebb a turista, hanem attól is, hogyha vannak bevételek, például adóbevételek, vagy bármi más, ugyanis abból lehet a helyi közösségnek juttatni.

A forrásokat lehet arra fordítani, hogy mondjuk még több autóbuszt indítanak, hogy akár valamiféle kompenzációt kapnak a helyiek: akár hangszigetelt területeket hoznak létre. Tehát önmagában az, hogy a túlturizmust kezeljük azzal, hogy felemeljük bizonyos szolgáltatásoknak az árát, vagy illetéket vetünk ki, belépődíjhoz kötünk dolgokat, ez nem egy ördögtől való gondolat, hiszen a turistáknak sem jó az, hogyha a helybeliek negatívan viszonyulnak a vendégekhez

– fogalmazott a szakértő.