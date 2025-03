Megváltoztak az utazási szokások: ma már nem a prospektusok alapján, hanem a kanapé kényelméből választunk

Mindig volt, van és lesz is igény a kikapcsolódásra, a pihenés legkülönbözőbb formáira, köztük a családi üdülésekre is, de az utóbbi években egyértelműen előre törtek az aktív pihenést kínáló lehetőségek. A tervezésben pedig döntő szerepet kapott az internet.

Az utazási szokások jelentősen átalakultak, míg korábban személyes ismerősök vagy az utazási tanácsadók ajánlása alapján döntöttük el, hogy hol töltünk a nyári időszakban egy-két hetet, addig ma már leginkább az online oldalak ajánlatai alapján határozunk a szállásról, a repülőjegyről, a programokról

– számolt be róla Csabai Ferenc, az ITAKA operatív igazgatója.

Az utasok az internetről, a közösségi médiából vagy különböző hírlevelekből tájékozódnak és innen gyűjtik össze a megfelelő ajánlatokat is. Ha ezek után még maradnak megválaszolatlan kérdések, abban az esetben személyesen vagy telefonon kérnek segítséget utazási irodától

– tette hozzá.

Versenyelőnyt jelent, ha az iroda alkalmazkodik az egyedi igényekhez

Az utasok szeretik maguk meghatározni, hogy hány napig kívánnak pihenni, de arról is szívesen döntenek személyesen, hogy mely légitársasággal érjék el úticéljukat.

Fontos még, hogy az ellátás és a szobatípus is megfeleljen az igényüknek. Az ITAKA új, innovatív platformja éppen ebben a személyre szabhatóságban hozott újdonságot a piacra. A SMART segítségével az utazási csomaggal és a desztinációval kapcsolatos valamennyi információ egyetlen oldalon elérhető. Az utasnak elég csak az ideális utazási időpontot, időtartamot és a célpontot kiválasztani

– magyarázta Csabai Ferenc.

Emellett olyan további kényelmi szolgáltatásokkal is kiegészíthető a foglalás, mint az utas- és sztornóbiztosítás.

A felkapott üdülőhelyek mellett egyre élénkebb az érdeklődés a kevésbé frekventált célpontok iránt is.

Az ITAKA például Európa legnépszerűbb mediterrán országaiban (Ciprus, Olaszország, Málta, Írország, Portugália, Spanyolország, Görögország, Törökország különböző helyszínein – országonként akár több városban is) is kínál desztinációkat, de a kontinensen kívüli (Omán, Egyesült Arab Emírségek, Katar, USA, Marokkó, Srí Lanka) úticélok is ott vannak a palettán.

Egy nemkívánatos esemény, bármikor boríthatja a programot

Egy külföldi üdülés során bármikor történhet váratlan esemény, ráadásul akár nyelvi nehézségek is bonyolíthatják az ügyintézést. Az az ideális, ha az ügyféllel való kapcsolat nem ér véget az utazás előtti szerződéskötéssel

– hangsúlyozta az ITAKA operatív igazgatója.